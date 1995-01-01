ЦСКА обратился в РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЦСКА обратился в организацию с просьбой разобрать судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с неназначенным пенальти», – сообщил Хачатурянц.