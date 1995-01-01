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    ЦСКА обратился в РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что ЦСКА обратился в организацию с просьбой разобрать судейство в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

    «Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет свое решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с неназначенным пенальти», – сообщил Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1679

      СвинкаСправедливости 2 минуты назад

      Они уже привыкли, что любой эпизод в их пользу переворачивают.)

      0
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      Рейтинг: +276

      petlyra 36 минут назад

      Играть надо было, а не письма писать.

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