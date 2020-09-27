Джикия: «Чемпионский фарт «Спартака»? Не знаю, что такое фарт»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал лидерство команды. Москвичи делят первое место с «Зенитом».

«Спокойно отношусь к лидерству, в таблице много команд. Идет сезон. Все нормально, спокойно все. Чемпионский фарт? Не знаю, что такое фарт», – сказал Джикия.