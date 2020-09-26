Егоров: «РЖД» ежегодно платит «Локомотиву» 5,5 миллиарда рублей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл сумму денежных вливаний в «Локомотив» со стороны титульного спонсора – ОАО «РЖД». Речь идет о миллиардах.
«РЖД» платит «Локомотиву» около 5,5 миллиарда рублей в год. Это хорошее сметное финансирование, на него можно неплохо жить», – сказал инсайдер.
- «Локомотив» в РПЛ идет восьмым.
- У клуба пятый по стоимости состав в лиге (78,55 миллиона евро).
- В октябре команда начнет групповой этап Лиги чемпионов.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»