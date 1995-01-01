Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Егоров: «РЖД» ежегодно платит «Локомотиву» 5,5 миллиарда рублей»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл сумму денежных вливаний в «Локомотив» со стороны титульного спонсора – ОАО «РЖД». Речь идет о миллиардах.

    «РЖД» платит «Локомотиву» около 5,5 миллиарда рублей в год. Это хорошее сметное финансирование, на него можно неплохо жить», – сказал инсайдер.

    • «Локомотив» в РПЛ идет восьмым.
    • У клуба пятый по стоимости состав в лиге (78,55 миллиона евро).
    • В октябре команда начнет групповой этап Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1338

      ФК Пупсик 39 минут назад

      А бюджет у 5.75 млрд рублей, вычтите разницу и поймите сколько они зарабатывают. Теперь понятно, на что они переманивают игроков других клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7190

      JTherry 56 минут назад

      с 2021 года снова билеты дорожают на 4 процента...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      elessar arnor 1 час назад

      конечно, батончики, кажется, под 50 стоят..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru