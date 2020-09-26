Егоров: «РЖД» ежегодно платит «Локомотиву» 5,5 миллиарда рублей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл сумму денежных вливаний в «Локомотив» со стороны титульного спонсора – ОАО «РЖД». Речь идет о миллиардах.

«РЖД» платит «Локомотиву» около 5,5 миллиарда рублей в год. Это хорошее сметное финансирование, на него можно неплохо жить», – сказал инсайдер.