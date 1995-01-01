Петров, Сорокин, Классон – в основе «Краснодара» на матч с ПАОКом

Стали известны стартовые составы команд на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.

ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис, Пелкас.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 22:00 по Москве.