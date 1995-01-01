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    Петров, Сорокин, Классон – в основе «Краснодара» на матч с ПАОКом

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.

    ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис, Пелкас.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      zhozefina.lewa 1 час назад

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      -1
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      Рейтинг: +2129

      lordmrv 1 час назад

      Краснодар, всей душой за вас! Порадуйте нас!

      0
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      Рейтинг: +369

      Enter2006 1 час назад

      Краснодар! Впе-е-е-еерёдд! Задави их! )

      3
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      Рейтинг: +6579

      alp 2 часа назад

      Давай, Краснодар, не подведи!

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      Рейтинг: -1

      nekkistar 2 часа назад

      Ну посмотрим кто кого греки или быки

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