Петров, Сорокин, Классон – в основе «Краснодара» на матч с ПАОКом

Xочу CEКCА Cрочнo! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, просто региструйся и уже через чаcик будeшь *******.----- https://bit.vodka/seks
Стали известны стартовые составы команд на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.
ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис, Пелкас.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 22:00 по Москве.