BBC: Абрамович подозревается в тайных трансферах футболистов, не принадлежащих «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович тайно владел правами на игроков, которые не принадлежали его клубу.

Как пишет BBC, с российским миллиардером связывают офшорную компанию Leiston Holdings, которая покупала футболистов у третьих лиц.

Это могло привести к конфликту интересов, поскольку Абрамович владел правами на игроков из других клубов.

К примеру, в 2014 году против «Челси» в составе «Спортинга» играл нападающий Андре Каррильо, принадлежавший Leiston Holdings.