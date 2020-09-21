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    BBC: Абрамович подозревается в тайных трансферах футболистов, не принадлежащих «Челси»

    Владелец «Челси» Роман Абрамович тайно владел правами на игроков, которые не принадлежали его клубу.

    Как пишет BBC, с российским миллиардером связывают офшорную компанию Leiston Holdings, которая покупала футболистов у третьих лиц.

    Это могло привести к конфликту интересов, поскольку Абрамович владел правами на игроков из других клубов.

    К примеру, в 2014 году против «Челси» в составе «Спортинга» играл нападающий Андре Каррильо, принадлежавший Leiston Holdings.

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    Источник: BBC

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    21.09.2020 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      16tambov36 45 минут назад

      ды вообще на него срать,полезное для наших клубов что нить сделал бы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +924

      Psih86 > 16tambov36 11 минут назад

      Ты сам что сделал полезного?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10990

      derrik2000 48 минут назад

      Оказывается, что "РУБИТЬ БАБЛО" - это не поддающаяся лечению болезнь, относящаяся к области психиатрии, выразившееся в неуёмном желании самому себя обеспечивать, не взирая ни на кого.
      А у нас - "ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ... ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.... СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ..."

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