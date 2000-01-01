«Реал» первым в Примере выпустил на поле четырех игроков, родившихся не позже 2000 года

В матче второго тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0.

В этой игре в составе мадридской команды на поле появлялись сразу четыре футболиста, родившихся в 2000-х годах.

Это Винисиус Жуниор (2000), Родриго Гоэс (2001), Марвин Парк (2000) и Серхио Аррибас (2001).

Как сообщает Opta, до «Реала» ни одна команда Примеры не задействовала в одном матче столько игроков, рожденных не позднее 2000 года.