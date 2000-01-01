«Реал» первым в Примере выпустил на поле четырех игроков, родившихся не позже 2000 года

У нас грамотных авторов нынче нет? "Не позже 2000 года" значит "В 2000-м году или раньше". Я каждый день вижу игры таких команд, ибо 1990, например, - это как раз не позже 2000.
Так уж и быть помогу вам с формулировкой: "... родившихся не ранее 2000 года...".
В матче второго тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0.
В этой игре в составе мадридской команды на поле появлялись сразу четыре футболиста, родившихся в 2000-х годах.
Это Винисиус Жуниор (2000), Родриго Гоэс (2001), Марвин Парк (2000) и Серхио Аррибас (2001).
Как сообщает Opta, до «Реала» ни одна команда Примеры не задействовала в одном матче столько игроков, рожденных не позднее 2000 года.