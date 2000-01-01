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    «Реал» первым в Примере выпустил на поле четырех игроков, родившихся не позже 2000 года

    В матче второго тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0.

    В этой игре в составе мадридской команды на поле появлялись сразу четыре футболиста, родившихся в 2000-х годах.

    Это Винисиус Жуниор (2000), Родриго Гоэс (2001), Марвин Парк (2000) и Серхио Аррибас (2001).

    Как сообщает Opta, до «Реала» ни одна команда Примеры не задействовала в одном матче столько игроков, рожденных не позднее 2000 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +149

      G.P. 2 часа назад

      У нас грамотных авторов нынче нет? "Не позже 2000 года" значит "В 2000-м году или раньше". Я каждый день вижу игры таких команд, ибо 1990, например, - это как раз не позже 2000.

      Так уж и быть помогу вам с формулировкой: "... родившихся не ранее 2000 года...".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9916

      DeStar 2 часа назад

      мда) авторы молодцы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      almanev 3 часа назад

      не раньше

      1
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