Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Робертсон: «Люди говорили, что «Ливерпуль» никогда не обгонит «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы все доказали»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поговорил о соперничестве с «Манчестер Сити». По словам игрока, общественность не верила в чемпионство ливерпульцев.

    «Уровень «Ливерпуля» ставят под сомнение перед каждым сезоном. Когда в сезоне-2018/19 нам чуть-чуть не хватило до чемпионства, люди говорили: «Если они не обогнали «Сити» сейчас, то теперь не сделают этого никогда». В прошлом сезоне мы все доказали.

    Если нас считают андердогами, то нам нравится ими быть. Свои подход и способ мышления мы менять не будем», – сказал игрок The Independent.

    • В первом туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Лидс» (4:3).
    • В 18:30 по Москве ливерпульцы начнут матч второго тура против «Челси».
    • Робертсон играет в Ливерпуле с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79193
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru