Робертсон: «Люди говорили, что «Ливерпуль» никогда не обгонит «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы все доказали»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поговорил о соперничестве с «Манчестер Сити». По словам игрока, общественность не верила в чемпионство ливерпульцев.

«Уровень «Ливерпуля» ставят под сомнение перед каждым сезоном. Когда в сезоне-2018/19 нам чуть-чуть не хватило до чемпионства, люди говорили: «Если они не обогнали «Сити» сейчас, то теперь не сделают этого никогда». В прошлом сезоне мы все доказали.

Если нас считают андердогами, то нам нравится ими быть. Свои подход и способ мышления мы менять не будем», – сказал игрок The Independent.