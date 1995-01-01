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    Первые четыре удара в створ в сезоне оказались для «Лидса» голевыми

    В эти минуты проходит матч второго тура АПЛ между «Лидсом» и «Фулхэмом». На пятой минуте счет открыл игрок хозяев Элдер Кошта. Это четвертый удар в створ в сезоне для «Лидса» – все оказались голевыми.

    На 41-й минуте второй мяч хозяев забил Матеуш Клих. Таким образом, к перерыву матча только один удар «Лидса» в створ в сезоне АПЛ не стал голевым.

    • Кошта стал автором самого быстрого домашнего гола «Лидса» в АПЛ за последние 17 лет.
    • И «Лидс», и «Фулхэм» в прошлом сезоне выступали в Чемпионшипе.
    • В первом туре обе команды проиграли.

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    Источник: Бомбардир.ру

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