Первые четыре удара в створ в сезоне оказались для «Лидса» голевыми

В эти минуты проходит матч второго тура АПЛ между «Лидсом» и «Фулхэмом». На пятой минуте счет открыл игрок хозяев Элдер Кошта. Это четвертый удар в створ в сезоне для «Лидса» – все оказались голевыми.

На 41-й минуте второй мяч хозяев забил Матеуш Клих. Таким образом, к перерыву матча только один удар «Лидса» в створ в сезоне АПЛ не стал голевым.