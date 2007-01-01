«Краснодар» впервые в истории забил семь голов в одном матче

обольщаться не следует. сколько раз химки в контратаках выходили 4 на 4, 3 на 3 и так далее? где был центр поля в это время, почему атаки так легко доходили до сафонова?просто отсутствие класса не дало возможности химкам забить 4-5 мячей. если краснодар так будет действовать с паоком, будет не 7-2, а 2-7
В матче восьмого тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил «Химки» со счетом 7:2.
Краснодарская команда впервые в истории забила семь голов в одной игре. Ранее ей удавалось отличиться не более шести раз.
- «Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Во вторник команда примет ПАОК в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Химками» со счетом 7:2