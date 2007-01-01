«Краснодар» впервые в истории забил семь голов в одном матче

В матче восьмого тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил «Химки» со счетом 7:2.

Краснодарская команда впервые в истории забила семь голов в одной игре. Ранее ей удавалось отличиться не более шести раз.

«Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Во вторник команда примет ПАОК в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Химками» со счетом 7:2