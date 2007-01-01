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    «Краснодар» впервые в истории забил семь голов в одном матче

    В матче восьмого тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил «Химки» со счетом 7:2.

    Краснодарская команда впервые в истории забила семь голов в одной игре. Ранее ей удавалось отличиться не более шести раз.

    • «Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Во вторник команда примет ПАОК в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Химками» со счетом 7:2

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +342

      Алекс636363 2 часа назад

      обольщаться не следует. сколько раз химки в контратаках выходили 4 на 4, 3 на 3 и так далее? где был центр поля в это время, почему атаки так легко доходили до сафонова?просто отсутствие класса не дало возможности химкам забить 4-5 мячей. если краснодар так будет действовать с паоком, будет не 7-2, а 2-7

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      Рейтинг: +952

      Январь 59 2 часа назад

      Всех болельщиков быков с победой. Игра была очень красивая. Всем игрокам большое спасибо. Ждём победу во вторник. Более всей страной за наши команды.

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