Болельщики «Баварии» признали Левандовски лучшим игроком команды прошлого сезона

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/20. Болельщики отдали ему 51% голосов.

Второе место в голосовании занял защитник Альфонсо Дэвис (16%), третий – нападающий Томас Мюллер (13%).

В прошлом сезоне Левандовски вместе с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.