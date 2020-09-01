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    Болельщики «Баварии» признали Левандовски лучшим игроком команды прошлого сезона

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/20. Болельщики отдали ему 51% голосов.

    Второе место в голосовании занял защитник Альфонсо Дэвис (16%), третий – нападающий Томас Мюллер (13%).

    В прошлом сезоне Левандовски вместе с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

    • Поляк в 46 играх сезона-2019/20 забил 55 мячей.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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