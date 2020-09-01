Болельщики «Баварии» признали Левандовски лучшим игроком команды прошлого сезона

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/20. Болельщики отдали ему 51% голосов.
Второе место в голосовании занял защитник Альфонсо Дэвис (16%), третий – нападающий Томас Мюллер (13%).
В прошлом сезоне Левандовски вместе с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
- Поляк в 46 играх сезона-2019/20 забил 55 мячей.
Trommelwirbel!Ihr habt gewählt: @lewy_official ist euer #FCBayern-Spieler der Saison! #LewanGOALski #MiaSanMia #FCBayernTVlive pic.twitter.com/AT8BT5Pcv9— FC Bayern München (@FCBayern) September 16, 2020