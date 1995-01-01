Фанат «Зенита» оштрафован за баннер про Федуна и «Черное зеркало» на 3 тысячи рублей

мне ваши минусы терпилы зенета поверьте ни как не задевают так что зря пыжитесь хахахаххахаха
Суд вынес приговор фанату «Зенита» Андрею Сильветойнену, вывесившему оскорбительный баннер про владельца «Спартака» Леонида Федуна на матче 1/2 финала Кубка России в прошлом сезоне.
Сильветойнену назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Он осужден по статье 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
На кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» на фанатской трибуне петербуржцев был растянут баннер с изображением головы Федуна на экране телевизора и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке. Баннер отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.
- «Зенит» выиграл полуфинальный матч со счетом 2:1.
- Петербуржцы в итоге завоевали Кубок России.