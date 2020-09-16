Фанат «Зенита» оштрафован за баннер про Федуна и «Черное зеркало» на 3 тысячи рублей

Суд вынес приговор фанату «Зенита» Андрею Сильветойнену, вывесившему оскорбительный баннер про владельца «Спартака» Леонида Федуна на матче 1/2 финала Кубка России в прошлом сезоне.

Сильветойнену назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Он осужден по статье 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

На кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» на фанатской трибуне петербуржцев был растянут баннер с изображением головы Федуна на экране телевизора и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке. Баннер отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.