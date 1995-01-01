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    Фанат «Зенита» оштрафован за баннер про Федуна и «Черное зеркало» на 3 тысячи рублей

    Суд вынес приговор фанату «Зенита» Андрею Сильветойнену, вывесившему оскорбительный баннер про владельца «Спартака» Леонида Федуна на матче 1/2 финала Кубка России в прошлом сезоне.

    Сильветойнену назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Он осужден по статье 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

    На кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» на фанатской трибуне петербуржцев был растянут баннер с изображением головы Федуна на экране телевизора и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке. Баннер отсылал к британскому сериалу «Черное Зеркало», в первой серии которого премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.

    • «Зенит» выиграл полуфинальный матч со счетом 2:1.
    • Петербуржцы в итоге завоевали Кубок России.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб 41 минуту назад

      мне ваши минусы терпилы зенета поверьте ни как не задевают так что зря пыжитесь хахахаххахаха

      0
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      Рейтинг: +8571

      alarm > зинет недоклуб 38 минут назад

      а мы-то думали, какую свинью отодрал фердун - а это, оказывается, был ты! ухаха! теперь от обиды только про чужих мамок пишешь))

      0
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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб 48 минут назад

      фин саныйй терпило зенета хахахаххах

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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб 49 минут назад

      позорище зинета терпило

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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб 49 минут назад

      Андрей Сильветойнен че за фамилия у лошкаря хахахахха чувырло зинета сразу видно

      0
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      Рейтинг: +2331

      Semenycch 54 минуты назад

      Так классно потроллить главную свинью, за это и 3 тысячи рублей не жалко.

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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб > Semenycch 51 минуту назад

      зачем ты так про свою мамку

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      Рейтинг: -440

      зинет недоклуб > Semenycch 50 минут назад

      свинья тут одна запомни по фамилии медведей защеканка питера я бы ему даже за тыс рублей на голову насрал

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