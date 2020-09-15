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    «Арсенал» – о голе «Зениту»: «Такой даже экскаватором не вытащить»

    Твиттер «Арсенала» прокомментировал гол тульской команды в ворота «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ (1:3).

    «Такой даже «экскаватором» не вытащить», – говорится в сообщении.

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    Источник: твиттер «Арсенала»

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