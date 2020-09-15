«Арсенал» – о голе «Зениту»: «Такой даже экскаватором не вытащить»

еще два не пускали от немытых и было бы хорошо
Твиттер «Арсенала» прокомментировал гол тульской команды в ворота «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ (1:3).
«Такой даже «экскаватором» не вытащить», – говорится в сообщении.
- В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
- Победный гол в активе Артема Дзюбы. Также в составе хозяев забивали Андрей Мостовой и Александр Ерохин. У гостей отличился Юрий Ковалев.
Такой даже «экскаватором» не вытащить pic.twitter.com/ZCzoXKxVUB— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 15, 2020