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    «Ньюкасл» планирует судиться с АПЛ из-за срыва продажи клуба инвесторам из Саудовской Аравии

    В «Ньюкасле» считают, что АПЛ заблокировала продажу клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии. В связи с этим владелец организации Майкл Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой, пишет The Guardian. Он желает продать актив.

    Эшли полагает, что к срыву привели ненадлежащие действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

    • «Ньюкасл» основан в 1892 году.
    • Эшли купил клуб в 2007 году.
    • «Ньюкасл» брал Кубок ярмарок в 1969 году.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10521

      Cules2013 1 час назад

      ну посмотрим-посмотрим, сомневаюсь, что АПЛ проиграет. Разве что это реально проблема одного конкретного человека, а не позиция организации в целом.

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