ну посмотрим-посмотрим, сомневаюсь, что АПЛ проиграет. Разве что это реально проблема одного конкретного человека, а не позиция организации в целом.
В «Ньюкасле» считают, что АПЛ заблокировала продажу клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии. В связи с этим владелец организации Майкл Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой, пишет The Guardian. Он желает продать актив.
Эшли полагает, что к срыву привели ненадлежащие действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.
- «Ньюкасл» основан в 1892 году.
- Эшли купил клуб в 2007 году.
- «Ньюкасл» брал Кубок ярмарок в 1969 году.