В «Ньюкасле» считают, что АПЛ заблокировала продажу клуба группе инвесторов из Саудовской Аравии. В связи с этим владелец организации Майкл Эшли нанял адвокатов, чтобы судиться с лигой, пишет The Guardian. Он желает продать актив.

Эшли полагает, что к срыву привели ненадлежащие действия исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.