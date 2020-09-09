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    РФС провел семинар по вопросам судейства для «Локомотива»

    Игроки и тренеры «Локомотива» прослушали обучающее занятие РФС по вопросам судейства. Такие мероприятия пройдут во всех клубах РПЛ.

    «Судейский комитет РФС продолжает семинары для клубов РПЛ. Сегодня об изменениях футбольных правил от 1 августа, трактовках игровых ситуаций и работе VAR рассказали игрокам и тренерам «Локомотива», – сообщила пресс-служба РФС.

    • Аналогичное занятие было проведено для комментаторов «Матч ТВ».
    • «Локомотив» идет в таблице восьмым.
    • Лидирует в турнире «Спартак».

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    Источник: твиттер РФС

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    09.09.2020 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +347

      mp7700 1 час назад

      Вы лучше семинары для своих горе-судей организовали бы. Что не матч, то сплошное разочарование в судействе. От того что вы по клубам и комментаторам ездите... одноклеточные ицембилы, с великой зарплатой, судить лучше не станут.

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