РФС провел семинар по вопросам судейства для «Локомотива»

Игроки и тренеры «Локомотива» прослушали обучающее занятие РФС по вопросам судейства. Такие мероприятия пройдут во всех клубах РПЛ.

«Судейский комитет РФС продолжает семинары для клубов РПЛ. Сегодня об изменениях футбольных правил от 1 августа, трактовках игровых ситуаций и работе VAR рассказали игрокам и тренерам «Локомотива», – сообщила пресс-служба РФС.