РФС провел семинар по вопросам судейства для «Локомотива»

Вы лучше семинары для своих горе-судей организовали бы. Что не матч, то сплошное разочарование в судействе. От того что вы по клубам и комментаторам ездите... одноклеточные ицембилы, с великой зарплатой, судить лучше не станут.
Игроки и тренеры «Локомотива» прослушали обучающее занятие РФС по вопросам судейства. Такие мероприятия пройдут во всех клубах РПЛ.
«Судейский комитет РФС продолжает семинары для клубов РПЛ. Сегодня об изменениях футбольных правил от 1 августа, трактовках игровых ситуаций и работе VAR рассказали игрокам и тренерам «Локомотива», – сообщила пресс-служба РФС.
- Аналогичное занятие было проведено для комментаторов «Матч ТВ».
- «Локомотив» идет в таблице восьмым.
- Лидирует в турнире «Спартак».