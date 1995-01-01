«Арсенал» может арендовать вратаря «ПСЖ» Ареоля

Голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в АПЛ. Его намерен арендовать «Арсенал», информирует Mirror.

Переговоры между сторонами уже идут. На Ареоля также претендует новичок АПЛ, другой клуб из Лондона «Фулхэм».