«Арсенал» может арендовать вратаря «ПСЖ» Ареоля

И на кой хер он нужен? Поправился Лено, в его отсутствие Мартинез себя классно проявил. Если не утка, то я *уею над селекционным отделом Арсенала.
Голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в АПЛ. Его намерен арендовать «Арсенал», информирует Mirror.
Переговоры между сторонами уже идут. На Ареоля также претендует новичок АПЛ, другой клуб из Лондона «Фулхэм».
- Прошлый сезон Ареоля провел в аренде в «Реале» (13 матчей, 14 пропущенных голов).
- Рынок оценивает Ареоля в 13 миллионов евро.
- АПЛ стартует на этой неделе.