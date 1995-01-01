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    «Арсенал» может арендовать вратаря «ПСЖ» Ареоля

    Голкипер «ПСЖ» Альфонсе Ареоля может продолжить карьеру в АПЛ. Его намерен арендовать «Арсенал», информирует Mirror.

    Переговоры между сторонами уже идут. На Ареоля также претендует новичок АПЛ, другой клуб из Лондона «Фулхэм».

    • Прошлый сезон Ареоля провел в аренде в «Реале» (13 матчей, 14 пропущенных голов).
    • Рынок оценивает Ареоля в 13 миллионов евро.
    • АПЛ стартует на этой неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      Пикап96 27 минут назад

      И на кой хер он нужен? Поправился Лено, в его отсутствие Мартинез себя классно проявил. Если не утка, то я *уею над селекционным отделом Арсенала.

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