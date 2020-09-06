Mundo Deportivo: у «Реала» нет предложений по Бэйлу

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, скорее всего, останется в столичном клубе.

По информации Mundo Deportivo, у мадридцев нет предложений по трансферу 31-летнего футболиста.

Главная проблема – зарплата валлийца. Другие клубы не готовы ему столько платить.