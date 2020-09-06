Mundo Deportivo: у «Реала» нет предложений по Бэйлу

Сбитый лётчик, досидит до конца контракта и бутсы на гвоздь. И да здравствует гольф
Вингер «Реала» Гарет Бэйл, скорее всего, останется в столичном клубе.
По информации Mundo Deportivo, у мадридцев нет предложений по трансферу 31-летнего футболиста.
Главная проблема – зарплата валлийца. Другие клубы не готовы ему столько платить.
- Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
- В прошлой кампании игрок провел 20 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.