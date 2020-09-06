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    Mundo Deportivo: у «Реала» нет предложений по Бэйлу

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл, скорее всего, останется в столичном клубе.

    По информации Mundo Deportivo, у мадридцев нет предложений по трансферу 31-летнего футболиста.

    Главная проблема – зарплата валлийца. Другие клубы не готовы ему столько платить.

    • Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
    • В прошлой кампании игрок провел 20 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1200

      CSKA471 33 минуты назад

      Сбитый лётчик, досидит до конца контракта и бутсы на гвоздь. И да здравствует гольф

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