«Локомотив» – «Зенит»: москвичи с 2017 года не проигрывают в Черкизово

В 16:00 по Москве начнется матч шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Москвичи не проигрывают сопернику на своем поле в чемпионате России с мая 2017 года.

С тех пор в Черкизово состоялось три встречи: две победы «Локомотива» и одна ничья.