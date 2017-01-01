«Локомотив» – «Зенит»: москвичи с 2017 года не проигрывают в Черкизово

Зениту сегодня надо обязательно выиграть, причём с разгромным счётом. Очень хочется, чтобы Васю мордой об стол повозили владельцы Локо. Не нравится мне нынешняя политика руководства клуба. На носу ЛЧ, а Миранчука на продажу.
В 16:00 по Москве начнется матч шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Москвичи не проигрывают сопернику на своем поле в чемпионате России с мая 2017 года.
С тех пор в Черкизово состоялось три встречи: две победы «Локомотива» и одна ничья.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» в случае победы вернется на первое место.
- «Локомотив» сейчас идет седьмым.