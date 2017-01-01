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    «Локомотив» – «Зенит»: москвичи с 2017 года не проигрывают в Черкизово

    В 16:00 по Москве начнется матч шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Москвичи не проигрывают сопернику на своем поле в чемпионате России с мая 2017 года.

    С тех пор в Черкизово состоялось три встречи: две победы «Локомотива» и одна ничья.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • «Зенит» в случае победы вернется на первое место.
    • «Локомотив» сейчас идет седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8433

      ilichkadr 10 минут назад

      Зениту сегодня надо обязательно выиграть, причём с разгромным счётом. Очень хочется, чтобы Васю мордой об стол повозили владельцы Локо. Не нравится мне нынешняя политика руководства клуба. На носу ЛЧ, а Миранчука на продажу.

      1
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      Рейтинг: +1481

      srg38 1 час назад

      Я даже не знаю на каких качествах в данное время Локомотив может победить Зенит

      0
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      Рейтинг: +214

      Отчим_Бората > srg38 50 минут назад

      ... На орально волевых....

      0
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      Рейтинг: -634

      Аденн 1 час назад

      Паровозу удачи, е5 бЗенит е5 голубков.

      1
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      Рейтинг: -83

      Волька 1 час назад

      Дрючить гомосеков!Лохомоты вперед!

      -1
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      Рейтинг: +86

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Сегодня проиграют

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