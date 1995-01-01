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    Лесовой на 45-й минуте матча со «Спартаком» оставил «Арсенал» в меньшинстве

    В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом». На 45-й минуте вторую желтую карточку получил Даниил Лесовой.

    Первое предупреждение он получил на 13-й минуте за грубую игру, второе – за неспортивное поведение.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене», что в столичном районе Тушино.
    • «Спартак» в случае победы возглавит таблицу.
    • После тура чемпионат уйдет на паузу на матчи сборных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3367

      житель СПб 1 час назад

      Вообще-то не Лесовой оставил, а судья. Совершенно необоснованно.

      0
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      Рейтинг: +1051

      Nevsky_RU 2 часа назад

      Ну как бы... либо такие победы, либо свиноферма с чемпа снимается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3946

      "supermax" > Nevsky_RU 2 часа назад

      чья бы мычала а питерская бы молчала.....нехер судье высказывать что-то таким образом имея желтую....хоть теперь усрись

      2
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      Рейтинг: +2400

      mamba9090909 2 часа назад

      Потом скажут, что судья ошибся, но счёт уже на табло. Тперь Спартак будет играть 13 против 11.

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      Рейтинг: +1269

      CSKA57 2 часа назад

      Теперь Спартак точно выиграет!

      1
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      Рейтинг: +1308

      kvm 2 часа назад

      Лесовой пошёл лесом...

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