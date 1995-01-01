Лесовой на 45-й минуте матча со «Спартаком» оставил «Арсенал» в меньшинстве

В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом». На 45-й минуте вторую желтую карточку получил Даниил Лесовой.

Первое предупреждение он получил на 13-й минуте за грубую игру, второе – за неспортивное поведение.