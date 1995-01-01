Лесовой на 45-й минуте матча со «Спартаком» оставил «Арсенал» в меньшинстве

Вообще-то не Лесовой оставил, а судья. Совершенно необоснованно.
В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом». На 45-й минуте вторую желтую карточку получил Даниил Лесовой.
Первое предупреждение он получил на 13-й минуте за грубую игру, второе – за неспортивное поведение.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене», что в столичном районе Тушино.
- «Спартак» в случае победы возглавит таблицу.
- После тура чемпионат уйдет на паузу на матчи сборных.