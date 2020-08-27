Журналист Романо: Тиаго Силва прошел медосмотр для «Челси»

Бывший защитник «ПСЖ» Тиаго Силва в ближайшее время станет игроком «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом.

Вскоре о сделке будет объявлено официально.