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    Журналист Романо: Тиаго Силва прошел медосмотр для «Челси»

    Бывший защитник «ПСЖ» Тиаго Силва в ближайшее время станет игроком «Челси».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом.

    Вскоре о сделке будет объявлено официально.

    • Ранее сообщалось, что бразилец заключит с «Челси» двухлетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов евро в год.
    • Силва находится в статусе свободного агента, поэтому присоединится к новой команде бесплатно.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,3 миллиона человек.

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    27.08.2020 23:26
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