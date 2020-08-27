Журналист Романо: Тиаго Силва прошел медосмотр для «Челси»

Бывший защитник «ПСЖ» Тиаго Силва в ближайшее время станет игроком «Челси».
По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с лондонским клубом.
Вскоре о сделке будет объявлено официально.
- Ранее сообщалось, что бразилец заключит с «Челси» двухлетнее соглашение с зарплатой 10 миллионов евро в год.
- Силва находится в статусе свободного агента, поэтому присоединится к новой команде бесплатно.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,3 миллиона человек.