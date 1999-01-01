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    Goal: Месси в ближайшие дни расскажет о причинах ухода из «Барсы»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил поделиться с общественностью своей версией ухода из «Барселоны».

    По информации Goal, в ближайшие дни футболист расскажет о причинах решения покинуть клуб.

    Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

    Фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1690

      Puddle 57 минут назад

      Он просто узнал, что новый тренер соотечественник и друг Де Зеува... Гыгыгы

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      Рейтинг: +46

      Закат ЕдРа > Puddle 48 минут назад

      Борат и Аларм идут на тренировку сегодня по проносу фаеров в попе. Ты показывал хорошие результаты всегда. Потом снюхался с алкашами и начал там водку выносить из магазов. Возвращайся. Сегодня вечером в сауне у Газпром-Арены. Розовый дилдак свой не забудь. Борат с Алармом берут свои. Будет весело.
      Мы Зенит и нам это нравиться)

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