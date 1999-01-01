Goal: Месси в ближайшие дни расскажет о причинах ухода из «Барсы»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил поделиться с общественностью своей версией ухода из «Барселоны».

По информации Goal, в ближайшие дни футболист расскажет о причинах решения покинуть клуб.

Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

Фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».