Goal: Месси в ближайшие дни расскажет о причинах ухода из «Барсы»

Он просто узнал, что новый тренер соотечественник и друг Де Зеува... Гыгыгы
Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил поделиться с общественностью своей версией ухода из «Барселоны».
По информации Goal, в ближайшие дни футболист расскажет о причинах решения покинуть клуб.
Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке, каталонцы же пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
Фаворитом в борьбе за Месси остается «Манчестер Сити».