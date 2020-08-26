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    «Реал» не рассматривал вариант с подписанием Месси

    Руководство «Реала» не намерено работать над переходом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации Marca, в мадридском клубе даже не задумывались о подписании 33-летнего аргентинца.

    Этим летом «Реал» полностью сконцентрирован на продаже футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба.

    При этом в стане действующего чемпиона Испании считают, что Месси вообще никуда не уйдет, поскольку никто, кроме «Барсы», не сможет платить ему зарплату на текущем уровне.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1379

      Spartak Piter 12 минут назад

      Кому он нужен в Реале. ))))) Сбитый летчик_))

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      Рейтинг: +558

      Кирпичный 27 минут назад

      Нормальный менеджер не заморочится брать в команду престарелую звезду,
      за большую зарплату.

      0
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      Рейтинг: +1262

      CSKA57 1 час назад

      Единственная команда, которая сможет взять Месси, это МС, да и то не за такую цену. В других топовых командах своих исполнителей хватает, и под него подстраиваться они не захотят. Короче, зря сам Месси все это затеял. Думаю, что он сам это скоро поймет.

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      Рейтинг: +77

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Конечно, в Реале же не совсем конченный президент, понимает, что Лео ни за какие бабки не пойдёт в Реал.

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