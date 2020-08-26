«Реал» не рассматривал вариант с подписанием Месси

Руководство «Реала» не намерено работать над переходом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации Marca, в мадридском клубе даже не задумывались о подписании 33-летнего аргентинца.

Этим летом «Реал» полностью сконцентрирован на продаже футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба.

При этом в стане действующего чемпиона Испании считают, что Месси вообще никуда не уйдет, поскольку никто, кроме «Барсы», не сможет платить ему зарплату на текущем уровне.