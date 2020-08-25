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    «Барселона» объявила Месси о желании сохранить его в команде до конца карьеры

    «Барселона» намерена удержать форварда Лионеля Месси.

    Как сообщает Marca, руководство клуба отправило аргентинцу бюрофакс, в котором уведомило Месси о желании сохранить его в команде до завершения карьеры. Еще раньше «Барселона» также в бюрофаксе сообщила футболисту, что расторжение контракта невозможно по юридическим причинам.

    Ранее Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть соглашение с клубом в одностороннем порядке. После этого было собрано экстренное совещание клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 00:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5229

      Hektor 84 1 час назад

      Импотентное руководство, срочно разгонять эту шоблу вместе с президентом! Бартомеу самый донный президент барсы за всю ее историю. После разгрома от Баварии первый должен был подать в отставку. Или годом или двумя ранее после позорных вылетов от Ромы и Ливерпуля.

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      Рейтинг: +3222

      житель СПб 2 часа назад

      Начались юридические штучки! А все ради денег - хочется получить отступные...

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