«Барселона» объявила Месси о желании сохранить его в команде до конца карьеры

«Барселона» намерена удержать форварда Лионеля Месси.

Как сообщает Marca, руководство клуба отправило аргентинцу бюрофакс, в котором уведомило Месси о желании сохранить его в команде до завершения карьеры. Еще раньше «Барселона» также в бюрофаксе сообщила футболисту, что расторжение контракта невозможно по юридическим причинам.

Ранее Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть соглашение с клубом в одностороннем порядке. После этого было собрано экстренное совещание клуба.