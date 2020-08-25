«Барселона» объявила Месси о желании сохранить его в команде до конца карьеры

Импотентное руководство, срочно разгонять эту шоблу вместе с президентом! Бартомеу самый донный президент барсы за всю ее историю. После разгрома от Баварии первый должен был подать в отставку. Или годом или двумя ранее после позорных вылетов от Ромы и Ливерпуля.
«Барселона» намерена удержать форварда Лионеля Месси.
Как сообщает Marca, руководство клуба отправило аргентинцу бюрофакс, в котором уведомило Месси о желании сохранить его в команде до завершения карьеры. Еще раньше «Барселона» также в бюрофаксе сообщила футболисту, что расторжение контракта невозможно по юридическим причинам.
Ранее Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть соглашение с клубом в одностороннем порядке. После этого было собрано экстренное совещание клуба.