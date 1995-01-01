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    35-летний Тиаго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»

    Участник Лиги чемпионов «Челси» договорился о двухлетнем контракте с центральным защитником Тиаго Силвой, информирует ESPN. Он перейдет как свободный агент, его последним клубом был «ПСЖ».

    Бразилец рассчитывает играть на европейском уровне еще три-четыре года. Вскоре он встретится с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.

    • Силва накануне играл в финале Лиги чемпионов.
    • Бразилец принадлежал «Динамо».
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5177

      серега кашин 22 минуты назад

      а нужен ли он в таком возрасте челси? или просто будет играть в кубке лиги, чтоб основа отдыхала

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1235

      LOKOfanatik19 30 минут назад

      35 лет и Челси. не из-за возраста ли Челси всех своих старичков избавился.

      0
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      Рейтинг: +766

      кто там 40 минут назад

      Для чего все упоминают что он был в Динамо?) Он в динамо чуть не крякнул, так что не уместно это вспоминать)

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