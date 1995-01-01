35-летний Тиаго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»

а нужен ли он в таком возрасте челси? или просто будет играть в кубке лиги, чтоб основа отдыхала
Участник Лиги чемпионов «Челси» договорился о двухлетнем контракте с центральным защитником Тиаго Силвой, информирует ESPN. Он перейдет как свободный агент, его последним клубом был «ПСЖ».
Бразилец рассчитывает играть на европейском уровне еще три-четыре года. Вскоре он встретится с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.
- Силва накануне играл в финале Лиги чемпионов.
- Бразилец принадлежал «Динамо».
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.