«Бавария» по итогам сезона-2019/20 победила в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски не только выиграл требл, но и стал лучшим бомбардиром во всех трех турнирах.

До поляка подобное не удавалось никому в истории.