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    Левандовски – первый футболист, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире

    «Бавария» по итогам сезона-2019/20 победила в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

    Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски не только выиграл требл, но и стал лучшим бомбардиром во всех трех турнирах.

    До поляка подобное не удавалось никому в истории.

    • В Бундеслиге Левандовски забил 34 мяча.
    • В Кубке Германии он отличился шесть раз.
    • В ЛЧ форвард записал в свой актив 15 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2937

      solodealer 9 минут назад

      ...к разговору почему Роберту не видать Золотого мяча от Франс футбола...
      Анекдот "с бородой":
      Пришел мужик на работу в цирк устраиваться.
      Директор цирка ему: что умеете?
      Мужик: я умею ходить по канату.
      Директор: но у нас многие это умеют.
      М: А я умею с завязанными глазами.
      Д: но у нас некоторые так умеют.
      M: да я иду на ушах!
      Д: правда?
      М: и при этом играю на скрипке!!!
      Д: ????
      залез мужик наверх, завязал глаза, взял скрипку, встал на уши на
      канат... Идет, перебирая ушами и проникновенно играет... все аплодируют.
      Один директор прохладно так: Даа! Не Ойстрах...

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      Рейтинг: +2937

      solodealer 11 минут назад

      Для завоевания ЗМ Роберту осталось сменить фамилию.. на МЕССОНАЛДУ!))

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      Рейтинг: +1272

      Spartak Piter 1 час назад

      Ну посмотрим как будут придумывать, что бы не дать Золотой мяч))

      1
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      Рейтинг: +11201

      Garrincha58 > Spartak Piter 16 минут назад

      его вообще не собираются давать никому в этом году

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      Рейтинг: +1272

      Spartak Piter > Garrincha58 11 минут назад

      Не знал.

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      Рейтинг: +7

      tutrighovebuit 1 час назад

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      Рейтинг: +792

      Михаил_Боярский 2 часа назад

      Лева красавец. Жаль не хватило 2 голов в ЛЧ чтобы побить рекорд.

      0
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      Рейтинг: +1173

      CSKA471 > Михаил_Боярский 1 час назад

      Чтобы побить Роналду, нехватило 3 гола, чтоб сравнятся- 2 (17)

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      Рейтинг: +792

      Михаил_Боярский > CSKA471 2 минуты назад

      Да, верно.

      0
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      Рейтинг: +16344

      bset 3 часа назад

      По мнению France Football этого недостаточно для Золотого мяча. Без комментариев...

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