...к разговору почему Роберту не видать Золотого мяча от Франс футбола...
Анекдот "с бородой":
Пришел мужик на работу в цирк устраиваться.
Директор цирка ему: что умеете?
Мужик: я умею ходить по канату.
Директор: но у нас многие это умеют.
М: А я умею с завязанными глазами.
Д: но у нас некоторые так умеют.
M: да я иду на ушах!
Д: правда?
М: и при этом играю на скрипке!!!
Д: ????
залез мужик наверх, завязал глаза, взял скрипку, встал на уши на
канат... Идет, перебирая ушами и проникновенно играет... все аплодируют.
Один директор прохладно так: Даа! Не Ойстрах...
«Бавария» по итогам сезона-2019/20 победила в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.
Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски не только выиграл требл, но и стал лучшим бомбардиром во всех трех турнирах.
До поляка подобное не удавалось никому в истории.
- В Бундеслиге Левандовски забил 34 мяча.
- В Кубке Германии он отличился шесть раз.
- В ЛЧ форвард записал в свой актив 15 голов.