Журналист Алланазаров сообщил о неучастии Кокорина в дерби с «Локомотивом»

Самое забавное что тут были челы, которые чуть ли не с пеной у рта доказывали, что этот клоун будет рвать и метать, и он игрок топ уровня)
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Информацию сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.
Футболиста по-прежнему беспокоят мышечные проблемы. Он не провел за «Спартак» ни одного матча.
- Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 19:00 по Москве.
- «Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.
- «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.