Журналист Алланазаров сообщил о неучастии Кокорина в дерби с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Информацию сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

Футболиста по-прежнему беспокоят мышечные проблемы. Он не провел за «Спартак» ни одного матча.