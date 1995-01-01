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    Журналист Алланазаров сообщил о неучастии Кокорина в дерби с «Локомотивом»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива». Информацию сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    Футболиста по-прежнему беспокоят мышечные проблемы. Он не провел за «Спартак» ни одного матча.

    • Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 19:00 по Москве.
    • «Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.
    • «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +3070

      uBaH_ 20 минут назад

      Самое забавное что тут были челы, которые чуть ли не с пеной у рта доказывали, что этот клоун будет рвать и метать, и он игрок топ уровня)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > uBaH_ 19 минут назад

      Он перешел в СпартаГ и стал уровня Спартага, короче деградировал парень!
      =)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2168

      Гавроша > uBaH_ 36 секунд назад

      Не говори - за сартак рвет и мечет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6259

      Борат 22 минуты назад

      Кокорен легенда пищевика !
      Уже можно улицу рядом с открывашкой называть ! Гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -681

      Аденн 29 минут назад

      а стыдно за бЗенит, стыдно за эту помойку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      Гавроша 45 минут назад

      Свиней с удачной покупкой! Жаль, что он не хочет играть за свинарник!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > Гавроша 44 минуты назад

      Крутой ход, он за переход получил 2 миллиона, сидит на запрлате и ждет перехода в Рому.
      =))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +874

      SEREGA 64 > Гавроша 39 минут назад

      ЕЩЕ ОДИН ПЕТУШОК ПРИБАВИЛСЯ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > SEREGA 64 36 минут назад

      Сам догадался и кто подсказал, что ты петух???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      ФК Пупсик > SEREGA 64 35 минут назад

      А ты давай причмокивай и не отвлекайся!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > ФК Пупсик 32 минуты назад

      Они даже в ЛЕ не пробились, зато в ЛГБТ первое место четко держут.
      =)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      ФК Пупсик > Питерский князь 29 минут назад

      Стыдно за тарасовские нравы!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > ФК Пупсик 28 минут назад

      Плакать хочется.
      =)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь 56 минут назад

      Жопа у него болит, понял что обосрался, когда перешел с СпартаГ!
      =))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +874

      SEREGA 64 > Питерский князь 41 минуту назад

      ЭТО У ПЕТУШИНОЙ КОМАНДЕ СРАКИ БОЛЯТ ТРАХАЯ ДРУГ ДРУГА В РАЗДЕВАЛКЕ ДА ЧМОШНЫЙ КНЯЗЬ КНЯЗЬ ГЕЕВ ДА БОЛЕЛА КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ОДНИМ СЛОВОМ ПУТИНСКАЯ ШЛ ХА

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2277

      Питерский князь > SEREGA 64 37 минут назад

      Круто что мы воровская власть.
      Куплю твою жопу, вставлю тебе в жопу и будешь мне подметать, палы мыть.
      =))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      ФК Пупсик > SEREGA 64 33 минуты назад

      А где легенда тарасовской бани педро - как ты без него, защек?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7858

      paracetamol 1 час назад

      У Коки ножка заболела. А спам пусть платит!

      2
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      Рейтинг: +4526

      порт 1 час назад

      Силы бережёт на новый год.

      3
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      Рейтинг: +17940

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то уже перехотелось его видеть, быстрей бы уезжал в Рому.

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