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    Мюллер: «Если не давать Мбаппе и Неймару время подумать, они не такие крутые»

    Футболист «Баварии» Томас Мюллер в преддверии финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» объяснил, как следует остановить Килиана Мбаппе и Неймара. Их нужно лишить пространства, считает немец.

    «У «ПСЖ» есть быстрые форварды – Мбаппе и Неймар. Они не такие крутые, если им не давать время подумать. Если они его получат, то могут все», – сказал Мюллер Tuttomercatoweb.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «ПСЖ» никогда не брал Лигу чемпионов.
    • Мюллер брал турнир с «Баварией» в 2013 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2151

      Гавроша 2 часа назад

      Интересный будет матч!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2926

      solodealer 3 часа назад

      Правда.... Но - НЕ ВСЯ!)))
      Чтобы не "дать им время "на подумать", ...НАДО САМОМУ ДУМАТЬ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ ИХ)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      SEREGA 64 3 часа назад

      ЗАТО ТЫ КРУТОЙ ПУТИНСКИЙ ХОЛУЙ

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23

      BlackMurderDeco > SEREGA 64 3 часа назад

      Думай масштабно

      -1
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      Рейтинг: +10422

      Cules2013 4 часа назад

      Лион неплохо закрывал Мбаппе

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