Мюллер: «Если не давать Мбаппе и Неймару время подумать, они не такие крутые»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер в преддверии финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» объяснил, как следует остановить Килиана Мбаппе и Неймара. Их нужно лишить пространства, считает немец.

«У «ПСЖ» есть быстрые форварды – Мбаппе и Неймар. Они не такие крутые, если им не давать время подумать. Если они его получат, то могут все», – сказал Мюллер Tuttomercatoweb.