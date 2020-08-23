Мюллер: «Если не давать Мбаппе и Неймару время подумать, они не такие крутые»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер в преддверии финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» объяснил, как следует остановить Килиана Мбаппе и Неймара. Их нужно лишить пространства, считает немец.
«У «ПСЖ» есть быстрые форварды – Мбаппе и Неймар. Они не такие крутые, если им не давать время подумать. Если они его получат, то могут все», – сказал Мюллер Tuttomercatoweb.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- «ПСЖ» никогда не брал Лигу чемпионов.
- Мюллер брал турнир с «Баварией» в 2013 году.
Источник: Tuttomercatoweb