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    Орсато – главный арбитр финала Лиги чемпионов

    УЕФА определился с судьей финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Игру обслужит итальянец Даниэле Орсато.

    На линиях ему помогут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

    • Матч состоится в воскресенье, 23 августа.
    • «Бавария» идет в турнире с одними победами, но Лигу чемпионов никогда не брала команда, выигравшая все матчи.
    • Парижане сыграют в финале Лиги чемпионов впервые.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4596

      vladik12 59 минут назад

      Странно, что не Казарцев.

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      Рейтинг: -196

      Синитсосит 1 час назад

      это ж казарцев, ах ты жулик. Итальяшка фигов, значит у неймара с его фильмашным падением есть шанс, свистят по всем поводам, лучше бы агличашку поставили, хочется футбол смотреть, а не мыльные оперы с плаксой

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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Вроде ж Казарцев свистеть должен был на этом финале...

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      Рейтинг: +1295

      Romio-xxx 2 часа назад

      Хорошо хоть не Эвребе)))

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      Рейтинг: +17903

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Взгляд как у Вилкова, это не к добру.

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      Рейтинг: +2212

      Питерский князь 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь, Бавария, извращенцы, насрут им в рот.
      =)))
      Забыл, Франция - это тоже проститутки.
      =))))

      -4
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      Рейтинг: +1295

      Romio-xxx > Питерский князь 2 часа назад

      Всякую х.ю мелишь!

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