Странно, что не Казарцев.
УЕФА определился с судьей финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Игру обслужит итальянец Даниэле Орсато.
На линиях ему помогут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
- Матч состоится в воскресенье, 23 августа.
- «Бавария» идет в турнире с одними победами, но Лигу чемпионов никогда не брала команда, выигравшая все матчи.
- Парижане сыграют в финале Лиги чемпионов впервые.
Известна бригада арбитров на #финалЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией»Главный судья: Даниэле ОрсатоАссистент: Лоренцо МанганеллиАссистент: Алессандро Джаллатини pic.twitter.com/yAsoxkj9MD— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 20, 2020