УЕФА определился с судьей финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Игру обслужит итальянец Даниэле Орсато.

На линиях ему помогут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Матч состоится в воскресенье, 23 августа.

«Бавария» идет в турнире с одними победами, но Лигу чемпионов никогда не брала команда, выигравшая все матчи.

Парижане сыграют в финале Лиги чемпионов впервые.