«Зенит» – о матче с ЦСКА: «Все хорошее возвращается!»

.... Так же сказал папка моего пасынка.... Но до сих пор не вернулся...
«Зенит» сделал анонс матча третьего тура РПЛ против ЦСКА. Это первая домашняя встреча чемпиона в сезоне чемпионата России.
«Все хорошее возвращается!» – написала пресс-служба на матчевом плакате, он доступен ниже.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» идет в таблице вторым.
- В прошлом сезоне команды в Санкт-Петербурге сыграли со счетом 1:1.
День матча! Первая домашняя битва сезона!@premierliga#ЗенитЦСКА@gazprom_arena20:00 (СПб)+20° С@matchpremier@kazanskyden79, @ANobelito pic.twitter.com/chF86CIyrc— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 19, 2020