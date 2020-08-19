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    «Зенит» – о матче с ЦСКА: «Все хорошее возвращается!»

    «Зенит» сделал анонс матча третьего тура РПЛ против ЦСКА. Это первая домашняя встреча чемпиона в сезоне чемпионата России.

    «Все хорошее возвращается!» – написала пресс-служба на матчевом плакате, он доступен ниже.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» идет в таблице вторым.
    • В прошлом сезоне команды в Санкт-Петербурге сыграли со счетом 1:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Отчим_Бората 18 минут назад

      .... Так же сказал папка моего пасынка.... Но до сих пор не вернулся...

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