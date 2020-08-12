AS: Модрич готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», сообщает AS.

По информации источника, хорват рассчитывает продлить с клубом контракт, истекающий в июне 2021 года.

При этом хавбек готов к уменьшению зарплаты, чтобы помочь мадридцам в условиях кризиса.