AS: Модрич готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

Пора уже в Америку или в Китай. Чтобы за год заработать, как за десять в Испании.
Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», сообщает AS.
По информации источника, хорват рассчитывает продлить с клубом контракт, истекающий в июне 2021 года.
При этом хавбек готов к уменьшению зарплаты, чтобы помочь мадридцам в условиях кризиса.
- Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года.
- В минувшем сезоне в его активе пять голов и восемь ассистов в 40 матчах.
- В сентябре футболисту исполнится 35 лет.