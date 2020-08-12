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    AS: Модрич готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Реале»

    Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», сообщает AS.

    По информации источника, хорват рассчитывает продлить с клубом контракт, истекающий в июне 2021 года.

    При этом хавбек готов к уменьшению зарплаты, чтобы помочь мадридцам в условиях кризиса.

    • Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года.
    • В минувшем сезоне в его активе пять голов и восемь ассистов в 40 матчах.
    • В сентябре футболисту исполнится 35 лет.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2895

      Cleaner 8 минут назад

      Пора уже в Америку или в Китай. Чтобы за год заработать, как за десять в Испании.

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