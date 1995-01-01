«СЭ»: Кокорин пропускает игру с «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем

Стало известно, по какой причине нападающий «Спартака» Александр Кокорин не попал в состав на матч против «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у форварда небольшие проблемы со здоровьем.

Кокорин не тренировался в субботу. Ему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру он должен восстановиться.