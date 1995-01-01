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    «СЭ»: Кокорин пропускает игру с «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем

    Стало известно, по какой причине нападающий «Спартака» Александр Кокорин не попал в состав на матч против «Сочи».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», у форварда небольшие проблемы со здоровьем.

    Кокорин не тренировался в субботу. Ему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру он должен восстановиться.

    • Кокорин перешел в «Спартак» этим летом.
    • Матч «Спартак» – «Сочи» начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +1725

      Гавроша 21 минуту назад

      С ним все время какие-то проблемы. А может федун еще разрешение играть не пробил? Может придется в химки в аренду отдавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +546

      GreyDM 27 минут назад

      у Спартака Кокоша не играет, у Сочей Руденко (лучший бомбардир Спартака-2). по-моему всё понятно)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      Cleaner 57 минут назад

      Спартак подписал больного возрастного игрока, который еще и боится встретиться лицом к лицу со своими вчерашними одноклубниками.

      1
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      Рейтинг: +1905

      Genz 2 часа назад

      Знаю,что причина не здоровье,а по гуманным соображениям совместное решение Саши и Газизова. Сочи клуб, из которого только что пришел. Перед Ротенбергом не хотят его сделать ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Урия Гип 2 2 часа назад

      Недоперепил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1923

      baden69 > Урия Гип 2 1 час назад

      С Макгеевым отдыхал. Теперь нездоровится.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      NewLife 2 часа назад

      Отдыхает в своем любимом кафе ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2729

      Cleaner > NewLife 56 минут назад

      Пака поджидает.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2258

      NewLife > Cleaner 55 минут назад

      мстительный))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5396

      Борат 2 часа назад

      Его приняли в тарасовскую секту и теперь он лечит пердак ! Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +381

      Зентролль > Борат 2 часа назад

      Привет, татарин...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      ЧУШКА ЗАТКНИ СВОЕ ЧМОШНОЕ ********!ХОТЯ ВТОРОЙ УЖЕ ПОРВАЛ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      **** ЧМО ТЫ ДРИЛ!ЗАДРОЧИЛ ТЕБЯ ВСЕ ВОКРУГ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5396

      Борат > vsespartak01 1 час назад

      Хрю хрю я тебя люблю
      Нагибайся !
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4702

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Здоровье ?
      Тут просто по человечески не стоит ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2035

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Начали кормить каким-то гербалайфом, и все, Сашка захворал. Здоровья, Саня!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10847

      silver29 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Ну да, зато в сените анаболики жрут и долбятся как кролики от избытка здоровья.

      6
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      ...
      Рейтинг: +74

      прабабушка краба > silver29 2 часа назад

      ну сраптак 3 раза в прошлом сезоне отдолбили

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2586

      serhio80 > прабабушка краба 1 час назад

      Тебя мудака каждую ночь по три раза минимум долбят

      0
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