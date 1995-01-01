«СЭ»: Кокорин пропускает игру с «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем

С ним все время какие-то проблемы. А может федун еще разрешение играть не пробил? Может придется в химки в аренду отдавать.
Стало известно, по какой причине нападающий «Спартака» Александр Кокорин не попал в состав на матч против «Сочи».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», у форварда небольшие проблемы со здоровьем.
Кокорин не тренировался в субботу. Ему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру он должен восстановиться.
- Кокорин перешел в «Спартак» этим летом.
- Матч «Спартак» – «Сочи» начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.