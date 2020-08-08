Онлайн-ритейлер Wildberries стал премиальным спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о начале сотрудничества с крупнейшим онлайн-ритейлером России Wildberries.

Компания стала премиальным спонсором основной, молодежной и женской команд москвичей.

«Мы рады приветствовать нового крупного партнера нашего клуба. Wildberries – один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ритейлера.

Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена.

С таким партнером ПФК ЦСКА может с еще большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.