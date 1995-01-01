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    Онлайн-ритейлер Wildberries стал премиальным спонсором ЦСКА

    ЦСКА объявил о начале сотрудничества с крупнейшим онлайн-ритейлером России Wildberries.

    Компания стала премиальным спонсором основной, молодежной и женской команд москвичей.

    «Мы рады приветствовать нового крупного партнера нашего клуба. Wildberries – один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ритейлера.

    Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена.

    С таким партнером ПФК ЦСКА может с еще большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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