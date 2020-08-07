ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

Домашняя скучная, гостевая – какое-то «Торпедо». Только третья интересная.
Состоялась презентация трех комплектов формы ЦСКА, в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.
Домашний выполнен в традиционных красно-синих цветах, гостевой – белый, резервный – черный.
Технический спонсор – компания Joma. Она впервые делала форму для московского клуба.
- ЦСКА финишировал на четвертом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
- Новый сезон для команды начнется в субботу гостевым матчем с «Химками».
Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!Домашняя форма #ЦСКА pic.twitter.com/63Gws2EJX3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Гостевая форма #ЦСКА pic.twitter.com/NRXFFm2Epu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
И, конечно, чeрный комплект #ЦСКА pic.twitter.com/A9Wr8tVmrB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020