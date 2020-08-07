ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

Состоялась презентация трех комплектов формы ЦСКА, в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний выполнен в традиционных красно-синих цветах, гостевой – белый, резервный – черный.

Технический спонсор – компания Joma. Она впервые делала форму для московского клуба.