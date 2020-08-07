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    Тест: кино или настоящий футбол?

    ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

    Состоялась презентация трех комплектов формы ЦСКА, в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Домашний выполнен в традиционных красно-синих цветах, гостевой – белый, резервный – черный.

    Технический спонсор – компания Joma. Она впервые делала форму для московского клуба.

    • ЦСКА финишировал на четвертом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
    • Новый сезон для команды начнется в субботу гостевым матчем с «Химками».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2551

      Freyk 3 минуты назад

      Домашняя скучная, гостевая – какое-то «Торпедо». Только третья интересная.

      0
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      Рейтинг: +818

      Spartak Piter 4 минуты назад

      Главное не забывать, что СБГТ это филиал ЛГБТ в футболе. Отсюда глянцевый Вираж без духа футбола. Голубые майки и перфомансы как один на бабки Миллера)))

      1
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      Рейтинг: +5898

      alarm 13 минут назад

      зато у хряков розовая)

      3
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      Рейтинг: +280

      Мост > alarm 10 минут назад

      А у бомжей голубая!

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