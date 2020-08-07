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  • ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

7 августа 2020, 14:18
9

Состоялась презентация трех комплектов формы ЦСКА, в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний выполнен в традиционных красно-синих цветах, гостевой – белый, резервный – черный.

Технический спонсор – компания Joma. Она впервые делала форму для московского клуба.

  • ЦСКА финишировал на четвертом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
  • Новый сезон для команды начнется в субботу гостевым матчем с «Химками».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (9)
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Spartak Piter
1596801365
Главное не забывать, что СБГТ это филиал ЛГБТ в футболе. Отсюда глянцевый Вираж без духа футбола. Голубые майки и перфомансы как один на бабки Миллера)))
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Freyk
1596801431
Домашняя скучная, гостевая – какое-то «Торпедо». Только третья интересная.
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Чермындыр
1596802801
Как то гостевая совсем не армейская
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морозз
1596803884
Нет гривы вокруг воротника и нет отпечатка копыт на задней полусфере трусов!
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_Marqella_
1596804580
Нормальная форма,третья понравилась...
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Skull_Boy
1596804673
Резерв огонь
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DOCTOR PENALTY
1596805803
Кони, не переусердствуйте с цветами полосок, стрёмная это тема!
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