ЦСКА представил три комплекта формы на сезон. Домашняя – с вертикальными полосками, гостевая – белая

Состоялась презентация трех комплектов формы ЦСКА, в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.
Домашний выполнен в традиционных красно-синих цветах, гостевой – белый, резервный – черный.
Технический спонсор – компания Joma. Она впервые делала форму для московского клуба.
- ЦСКА финишировал на четвертом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
- Новый сезон для команды начнется в субботу гостевым матчем с «Химками».
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер ЦСКА