Призовой фонд Суперкубка России – 20 миллионов рублей. Победитель получит 70%

Стали известны призовые за Суперкубок России-2020, в котором сыграют чемпион России и обладатель национального кубка «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив».

Призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей.

Победитель матча получит 70% этой суммы.

В 2019 году призовой фонд составлял 30 миллионов рублей.

Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» из-за пандемии коронавируса.

Другая причина – минимальная пауза между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.