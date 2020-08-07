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  • Призовой фонд Суперкубка России – 20 миллионов рублей. Победитель получит 70%

Призовой фонд Суперкубка России – 20 миллионов рублей. Победитель получит 70%

7 августа 2020, 11:49
19

Стали известны призовые за Суперкубок России-2020, в котором сыграют чемпион России и обладатель национального кубка «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив».

Призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей.

Победитель матча получит 70% этой суммы.

В 2019 году призовой фонд составлял 30 миллионов рублей.

Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» из-за пандемии коронавируса.

Другая причина – минимальная пауза между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.

  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 7 августа. Начало игры – в 19:00 мск.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (19)
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alp
1596791422
че та мало как то.. даже неудобно .... вот лично мне прямо сейчас надо 28 млн руб.. а тут, целый клуб получит только 20... хм... хм...
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BrezAndr
1596793162
Зенит - 70% Локомотив - 30% Спартак - Москва
Ответить
Skull_Boy
1596793233
2х недельная зарплата Ловрена
Ответить
ivany4
1596794813
Призовой фонд лотереи русскоео лото - 900 миллионов рублей!!! Призовой фонд суперкубка составит около 20 миллионов рублей! И это при таких штрафах команд, и зарплатах игроков.))) Где деньги, РФС??? Если РФС не исправит ситуацию, лучше покупать билеты лотереи, чем билеты на футбол.)))
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portero
1596796005
привыкшим жить на широкую ногу, только на шампусик хватит победу отпраздновать....
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Spartak Piter
1596801874
При победе СБГТ: СБГТ 50% Локо 30% Судья 20% ---------------------------------- При победе Локо: Локо 70% СБГТ 30% Судья 0%
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isakkobelini
1596807477
чисто на завтрак Зениту
Ответить
Lenin26
1596811061
Смешно читать,для топ клубов это не о чём,в итоге клубы больше тратят,чем зарабатывают,не удивительно ,что кубок не ценят,место в ЛЕ хоть немного исправляет его значимость.
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zigbert
1596811679
Бюджетный вариант.
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Romio-xxx
1596815695
Болеем за ЛОКО!!!
Ответить
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