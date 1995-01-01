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    Призовой фонд Суперкубка России – 20 миллионов рублей. Победитель получит 70%

    Стали известны призовые за Суперкубок России-2020, в котором сыграют чемпион России и обладатель национального кубка «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив».

    Призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей.

    Победитель матча получит 70% этой суммы.

    В 2019 году призовой фонд составлял 30 миллионов рублей.

    Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» из-за пандемии коронавируса.

    Другая причина – минимальная пауза между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.

    • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 7 августа. Начало игры – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9129

      Skull_Boy 5 минут назад

      2х недельная зарплата Ловрена

      1
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      Рейтинг: +195

      BrezAndr 6 минут назад

      Зенит - 70%
      Локомотив - 30%
      Спартак - Москва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5233

      Борат 32 минуты назад

      рылы, включайте телек вечером, хоть на трофей посмотрите !
      гыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5487

      alp 35 минут назад

      че та мало как то.. даже неудобно .... вот лично мне прямо сейчас надо 28 млн руб.. а тут, целый клуб получит только 20... хм... хм...

      1
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