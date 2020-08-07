Призовой фонд Суперкубка России – 20 миллионов рублей. Победитель получит 70%

Стали известны призовые за Суперкубок России-2020, в котором сыграют чемпион России и обладатель национального кубка «Зенит» и вице-чемпион страны «Локомотив».
Призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей.
Победитель матча получит 70% этой суммы.
В 2019 году призовой фонд составлял 30 миллионов рублей.
Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» из-за пандемии коронавируса.
Другая причина – минимальная пауза между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.
- Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 7 августа. Начало игры – в 19:00 мск.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»