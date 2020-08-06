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Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

6 августа 2020, 10:39
4

«Краснодар» не смог договориться о возвращении полузащитника Жоаозиньо.

  • Бразилец с российским паспортом в течение нескольких дней находился в расположении краснодарского клуба.
  • 31-летний футболист с 1 августа стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Динамо».
  • Жоаозиньо уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.

«Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», – сказал хавбек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Жоаозиньо
Комментарии (4)
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fhnv
1596708055
через пол года увидим в пердиве
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Январь 59
1596708745
Уровень Жорика и в лучшие годы оставлял желать лучшего, а после травмы он сильно сбавтл обороты. В Динамо особе ничем не проявил себя.Не вижу смысла вообще подписывать .
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Январь 59
1596708872
Сегодня его уроыень -ФНЛ. Не в обиду, Да он в свое время был нужен и полезен. Однако годы и травмы сильно сказались на его уровне.
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zigbert
1596731790
Скорей всего добивался высокой зарплаты. Где он теперь может оказаться?
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