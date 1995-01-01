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    Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

    «Краснодар» не смог договориться о возвращении полузащитника Жоаозиньо.

    • Бразилец с российским паспортом в течение нескольких дней находился в расположении краснодарского клуба.
    • 31-летний футболист с 1 августа стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Динамо».
    • Жоаозиньо уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.

    «Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», – сказал хавбек.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +840

      Январь 59 44 минуты назад

      Сегодня его уроыень -ФНЛ. Не в обиду, Да он в свое время был нужен и полезен. Однако годы и травмы сильно сказались на его уровне.

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      Рейтинг: +840

      Январь 59 46 минут назад

      Уровень Жорика и в лучшие годы оставлял желать лучшего, а после травмы он сильно сбавтл обороты. В Динамо особе ничем не проявил себя.Не вижу смысла вообще подписывать .

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      Рейтинг: +748

      fhnv 58 минут назад

      через пол года увидим в пердиве

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      Рейтинг: +2638

      Cleaner 2 часа назад

      Наверное цену себе заломил непомерную. Забыл о возрасте...

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