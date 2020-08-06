Жоаозиньо не вернется в «Краснодар»

«Краснодар» не смог договориться о возвращении полузащитника Жоаозиньо.

Бразилец с российским паспортом в течение нескольких дней находился в расположении краснодарского клуба.

31-летний футболист с 1 августа стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Динамо».

Жоаозиньо уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 ассистов.

«Я тренировался с «Краснодаром», но не остаюсь в команде. Увы, мы не пришли к соглашению», – сказал хавбек.