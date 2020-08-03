Малком – лучший игрок «Зенита» в июне и июле

Малком - лучший, далее следует Азмун, а следом сзади пристроился Дзюба...
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды по итогам июня и июля.
Этого звания удостоился бразильский вингер Малком.
- За два месяца игрок забил три гола в семи матчах РПЛ.
- В Кубке России Малком отдал ассист в матче со «Спартаком» и заработал пенальти в финале против «Химок».
Выбор сделан: Малком — «G-Drive. Лучший игрок» июня-июля!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/W4wB8UTwhU— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 3, 2020