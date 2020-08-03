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    Малком – лучший игрок «Зенита» в июне и июле

    Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды по итогам июня и июля.

    Этого звания удостоился бразильский вингер Малком.

    • За два месяца игрок забил три гола в семи матчах РПЛ.
    • В Кубке России Малком отдал ассист в матче со «Спартаком» и заработал пенальти в финале против «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +310

      Зентролль 30 минут назад

      Малком - лучший, далее следует Азмун, а следом сзади пристроился Дзюба...

      0
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      Рейтинг: +153

      Константинн 1 час назад

      Малком – лучший игрок «Зенита» в июне и июле, да и хрен с ним - в Августе.

      0
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      Рейтинг: +1344

      Питерский князь > Константинн 1 час назад

      Да и хер с ним, со Спартаком, даже в ЛЕ не влез, Зенит в рот дал и не дал поиграть!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1613

      ziborock > Питерский князь 39 минут назад

      Хер то со Спартаком а у Зинки промежность!)))

      0
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      Рейтинг: +1344

      Питерский князь 1 час назад

      Надо Халка возвращать, будет весело!

      1
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      Рейтинг: +185

      Землякруглая 1 час назад

      А че пит(д)орские своего шоколадного тут не комментят?? Видимо им только пара дзюпа и азмун интересна.

      1
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      Рейтинг: +668

      Граф2019 1 час назад

      а какого года?...

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