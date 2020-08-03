«Чума, брат. Рядом с встречающими был медведь». Ловрен по прилете в Санкт-Петербург позвонил Салаху

Защитник «Зенита» Деян Ловрен связался с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Хорват пошутил, что по прилете в Россию встретил медведя.

«Только что прилетел. Увидел группу встречающих. Сзади стоял медведь. Чума, брат. Спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?». Мне сказали, что он не трогает людей», – сообщил хорват египтянину.

Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ловрен может дебютировать в России 7 августа.