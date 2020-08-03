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    «Чума, брат. Рядом с встречающими был медведь». Ловрен по прилете в Санкт-Петербург позвонил Салаху

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен связался с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Хорват пошутил, что по прилете в Россию встретил медведя.

    «Только что прилетел. Увидел группу встречающих. Сзади стоял медведь. Чума, брат. Спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?». Мне сказали, что он не трогает людей», – сообщил хорват египтянину.

    • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
    • Вместе с командой он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
    • Ловрен может дебютировать в России 7 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4273

      Рубинище 49 секунд назад

      Это он про своего директора... Второй Дзюба прибл.. шутки пока такие же дебильные-не научили в англии тонко юморить..

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      Рейтинг: +5439

      alarm 11 минут назад

      салах вообще-то играл в питере во время чм. да и хорваты у нас базировались.

      0
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      Рейтинг: +1333

      Питерский князь 32 минуты назад

      Наверно, медведь был в шапке с бутылкой водки.
      =)))

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      Рейтинг: +1511

      Semenycch 53 минуты назад

      Я посмотрел это видео, как только оно вышло. Да, они очень близкие люди, называют друг друга братьями. Не удивлюсь, если Салах вскоре прилетит в Питер погостить. Я только вчера пересмотрел матч 1/2 Лиги Чемпионов с Ромой где Салах феерил. Великолепный футболист.

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