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  • «Чума, брат. Рядом с встречающими был медведь». Ловрен по прилете в Санкт-Петербург позвонил Салаху

«Чума, брат. Рядом с встречающими был медведь». Ловрен по прилете в Санкт-Петербург позвонил Салаху

3 августа 2020, 17:52
16

Защитник «Зенита» Деян Ловрен связался с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Хорват пошутил, что по прилете в Россию встретил медведя.

«Только что прилетел. Увидел группу встречающих. Сзади стоял медведь. Чума, брат. Спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?». Мне сказали, что он не трогает людей», – сообщил хорват египтянину.

  • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
  • Вместе с командой он стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
  • Ловрен может дебютировать в России 7 августа.
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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Зенит Ловрен Деян Салах Мохамед
Комментарии (16)
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Рубинище
1596469847
Это он про своего директора... Второй Дзюба прибл.. шутки пока такие же дебильные-не научили в англии тонко юморить..
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Константинн
1596474178
Не медведь, а Медведев, президент зенита как никак. Все, в Сочи сошлют к Сентябрю за неуважение.
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Hektor 84
1596482440
Медведь это он типа Медведева потроллил?
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кто там
1596534115
Это гопники с района или создатели некоторых пабликов в ВК брат брату брат от души брат. тьфу.
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