«Барселона» хочет продлить контракт с Семеду

Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду близок к заключению нового соглашения с клубом.
По информации Mundo Deportivo, переговоры между сторонами о продлении контракта до конца сезона-2024/25 находятся на продвинутой стадии.
Действующий договор 26-летнего футболиста с каталонским грандом истекает в 2022 году.
- Семеду выступает за «Барсу» с лета 2017 года.
- В этом сезоне португалец забил один гол и сделал шесть ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo