«Барселона» хочет продлить контракт с Семеду

Правый защитник «Барселоны» Нельсон Семеду близок к заключению нового соглашения с клубом.

По информации Mundo Deportivo, переговоры между сторонами о продлении контракта до конца сезона-2024/25 находятся на продвинутой стадии.

Действующий договор 26-летнего футболиста с каталонским грандом истекает в 2022 году.