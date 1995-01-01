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    Бартомеу: «Хави однажды возглавит «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу убежден, что Хави станет главным тренером клуба. Сейчас испанец работает в катарском «Аль-Садде».

    «Я на связи с Хави, у нас хорошие отношения. Он недавно продлил контракт с «Аль-Саддом». Однажды Хави возглавит «Барселону», время он выберет сам», – сказал Бартомеу Sport.es.

    • Хави в качестве игрока брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
    • «Аль-Садд» – первый клуб в тренерской карьере Хави.
    • Новый сезон Примеры стартует в сентябре.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10347

      Cules2013 1 час назад

      трепло галимое.
      Через год тебя вышвырнут из клуба, и будут вспоминать лишь иногда, как одного из самых бездарных президентов за последние 20 лет.
      Хави-тренер-Барсы, это будет уже без тебя.

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