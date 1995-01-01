Бартомеу: «Хави однажды возглавит «Барселону»

трепло галимое.
Через год тебя вышвырнут из клуба, и будут вспоминать лишь иногда, как одного из самых бездарных президентов за последние 20 лет.
Хави-тренер-Барсы, это будет уже без тебя.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу убежден, что Хави станет главным тренером клуба. Сейчас испанец работает в катарском «Аль-Садде».
«Я на связи с Хави, у нас хорошие отношения. Он недавно продлил контракт с «Аль-Саддом». Однажды Хави возглавит «Барселону», время он выберет сам», – сказал Бартомеу Sport.es.
- Хави в качестве игрока брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
- «Аль-Садд» – первый клуб в тренерской карьере Хави.
- Новый сезон Примеры стартует в сентябре.