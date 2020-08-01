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    «Зенит» представил форму на следующий сезон. Гостевой комплект – светло-серый

    Состоялась презентация новой формы «Зенита», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Домашний комплект выполнен в синем цвете, гостевой – в светло-сером.

    Технический спонсор клуба – компания Nike.

    • «Зенит» два раза подряд стал чемпионом.
    • В минувшем сезоне петербуржцы также выиграли Кубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5183

      alarm 6 минут назад

      нормальная форма! не то, что красно-чёрные половые тряпки с ромбиком!

      0
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      Рейтинг: +4704

      Борат 14 минут назад

      Хряков отдерут в обоих комплектах !
      Гыгы

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