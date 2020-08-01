«Зенит» представил форму на следующий сезон. Гостевой комплект – светло-серый

Состоялась презентация новой формы «Зенита», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний комплект выполнен в синем цвете, гостевой – в светло-сером.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

Новый сезон, новые цели, новая форма! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U