«Чемпионат»: ЦСКА вновь попытается приобрести Веру из «Аргентинос Хуниорс»

ЦСКА хочет продолжить переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.
Москвичи имеют серьезную заинтересованность в игроке. Кроме того, в клубе считают, что появление Веры в команде поможет адаптироваться в ЦСКА другому аргентинцу – форварду Адольфо Гайчу.
Сообщалось, что «Аргентинос Хуниорс» отклонил первое предложение ЦСКА по Вере в размере 5 миллионов евро, потребовав в два раза больше.
- В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»