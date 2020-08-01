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  • «Чемпионат»: ЦСКА вновь попытается приобрести Веру из «Аргентинос Хуниорс»

«Чемпионат»: ЦСКА вновь попытается приобрести Веру из «Аргентинос Хуниорс»

1 августа 2020, 00:42
11

ЦСКА хочет продолжить переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.

Москвичи имеют серьезную заинтересованность в игроке. Кроме того, в клубе считают, что появление Веры в команде поможет адаптироваться в ЦСКА другому аргентинцу – форварду Адольфо Гайчу.

Сообщалось, что «Аргентинос Хуниорс» отклонил первое предложение ЦСКА по Вере в размере 5 миллионов евро, потребовав в два раза больше.

  • В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
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морозз
1596236104
У коней не может быть Веры, как и Наташи с Таней...
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Niko
1596253958
Вера нужна)
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portero
1596256182
Поперло на аргов???
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Garrincha58
1596261171
почему все ищут в Аргентине неужели нет европейских игроков они лучше играют в России чем латиносы
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shurik45
1596265436
Если договорятся ,то будет отличный трансфер.Парень играет за юношескую сборную,и уже сыграл 16 матчей в Суперлиге.
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кто там
1596268527
А потом надо бы и надежду. А так радует то что клуб решил усилиться. Удачи им в этом.
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vladimir-7
1596363715
Вроде, один колумбиец, а другой аргентинец и чем они помогут друг другу в адаптации в клубе.
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