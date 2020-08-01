«Чемпионат»: ЦСКА вновь попытается приобрести Веру из «Аргентинос Хуниорс»

ЦСКА хочет продолжить переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.

Москвичи имеют серьезную заинтересованность в игроке. Кроме того, в клубе считают, что появление Веры в команде поможет адаптироваться в ЦСКА другому аргентинцу – форварду Адольфо Гайчу.

Сообщалось, что «Аргентинос Хуниорс» отклонил первое предложение ЦСКА по Вере в размере 5 миллионов евро, потребовав в два раза больше.