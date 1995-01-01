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    «Чемпионат»: ЦСКА вновь попытается приобрести Веру из «Аргентинос Хуниорс»

    ЦСКА хочет продолжить переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.

    Москвичи имеют серьезную заинтересованность в игроке. Кроме того, в клубе считают, что появление Веры в команде поможет адаптироваться в ЦСКА другому аргентинцу – форварду Адольфо Гайчу.

    Сообщалось, что «Аргентинос Хуниорс» отклонил первое предложение ЦСКА по Вере в размере 5 миллионов евро, потребовав в два раза больше.

    • В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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