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    TyC Sports: «Аргентинос Хуниорс» отказал ЦСКА в трансфере полузащитника Веры за 5 миллионов

    ЦСКА сделал предложение «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.

    Москвичи были готовы купить игрока за 5 миллионов евро, но аргентинский клуб отказал ЦСКА в трансфере. «Аргентинос Хуниорс» не продадут Веру менее чем за 10 миллионов.

    Сейчас южноамериканцы ждут от ЦСКА новое предложение.

    • В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +205

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Нет, так нет. Вер (кроме Вернблумов))) на рынке много, а денег - мало. "Сейчас южноамериканцы ждут от ЦСКА новое предложение." Бывайте, ихтиандры фуевы.

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