TyC Sports: «Аргентинос Хуниорс» отказал ЦСКА в трансфере полузащитника Веры за 5 миллионов

Нет, так нет. Вер (кроме Вернблумов))) на рынке много, а денег - мало. "Сейчас южноамериканцы ждут от ЦСКА новое предложение." Бывайте, ихтиандры фуевы.
ЦСКА сделал предложение «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.
Москвичи были готовы купить игрока за 5 миллионов евро, но аргентинский клуб отказал ЦСКА в трансфере. «Аргентинос Хуниорс» не продадут Веру менее чем за 10 миллионов.
Сейчас южноамериканцы ждут от ЦСКА новое предложение.
- В этом сезоне 20-летний Вера провел в чемпионате Аргентины 14 матчей, забив один мяч.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.