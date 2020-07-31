TyC Sports: «Аргентинос Хуниорс» отказал ЦСКА в трансфере полузащитника Веры за 5 миллионов

ЦСКА сделал предложение «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры.

Москвичи были готовы купить игрока за 5 миллионов евро, но аргентинский клуб отказал ЦСКА в трансфере. «Аргентинос Хуниорс» не продадут Веру менее чем за 10 миллионов.

Сейчас южноамериканцы ждут от ЦСКА новое предложение.