Упамекано продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 2023 года

Радостна новость, если и уйдет, то Лейпциг хорошие деньги получит.
Центральный защитник Дайот Упамекано продолжит выступать за «РБ Лейпциг».
Клуб объявил о заключении нового контракта с 21-летним футболистом.
Стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.
- Упамекано выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.
- С тех пор француз провел 111 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
DAYOT UPAMECANO 2023pic.twitter.com/MHG8BT07DQ— RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 31, 2020