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    Упамекано продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 2023 года

    Центральный защитник Дайот Упамекано продолжит выступать за «РБ Лейпциг».

    Клуб объявил о заключении нового контракта с 21-летним футболистом.

    Стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

    • Упамекано выступает за «РБ Лейпциг» с января 2017 года.
    • С тех пор француз провел 111 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

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    Источник: Официальный твиттер «РБ Лейпциг»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1018

      LOKOfanatik19 40 минут назад

      Радостна новость, если и уйдет, то Лейпциг хорошие деньги получит.

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