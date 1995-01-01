Заседание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева перенесено на понедельник

да,скажу я вам,печалька однако,понедельник день тяжёлый,как бы там чего не начудили в Моргорсуде,и чтобы хулиганка не переросла в групповой бандитизм,да еще с большой дороги...
Мосгорсуд перенес заседание по пересмотру апелляционного приговора футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Ожидалось, что решение будет принято сегодня, 31 июля, но рассмотрение вопроса перенесли на понедельник, 3 августа.
Кокорин и Мамаев не согласны, что их осудили по статье «хулиганство».
В октябре 2018 года форвард и полузащитник поучаствовали в двух драках в центре Москвы, нанеся телесные повреждения нескольким пострадавшим.