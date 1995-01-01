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    Заседание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева перенесено на понедельник

    Мосгорсуд перенес заседание по пересмотру апелляционного приговора футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Ожидалось, что решение будет принято сегодня, 31 июля, но рассмотрение вопроса перенесли на понедельник, 3 августа.

    Кокорин и Мамаев не согласны, что их осудили по статье «хулиганство».

    В октябре 2018 года форвард и полузащитник поучаствовали в двух драках в центре Москвы, нанеся телесные повреждения нескольким пострадавшим.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1276

      koli4ka 2 минуты назад

      да,скажу я вам,печалька однако,понедельник день тяжёлый,как бы там чего не начудили в Моргорсуде,и чтобы хулиганка не переросла в групповой бандитизм,да еще с большой дороги...

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      Рейтинг: +3063

      serppion 32 минуты назад

      Ну, какое же здесь хулиганство? Судить надо по статье "потеха"!

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      Рейтинг: +1387

      Semenycch 1 час назад

      Путин в России создал государство всесилия чиновников, при этом разрушив государство бандитов и олигархов. Не знаю что хуже, и то и другое плохо. Народное государство не получилось, хотя вероятно Путин его и не строил.

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