Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»

    Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии решил не покупать «Ньюкасл».

    Документы о смене владельца клуба были поданы еще в апреле, но с тех пор ситуация не получила продолжения.

    Поскольку процесс продажи затянулся, саудовские инвесторы вышли из переговоров, о чем оповестили все стороны сделки.

    • «Ньюкасл» финишировал в АПЛ на 13-м месте.
    • Владельцем клуба остается миллиардер Майк Эшли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:27
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +821

      Январь 59 2 часа назад

      Ходят упорные слухи, что Саудовский инвесторы смотрят в Россию. В г.Краснодаре среди болельщиков Кубани (страшно ненавидящих ФК Краснодар),пошёл слух что Кубань хотят купить арабские шейхи.
      Не бросайте в меня камни сам сегодня от них узнал, и ничем подтвердить не могу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Play 2 часа назад

      А всё потому что не надо делить шкуру неубитого медведя. А то только слухи о покупке пошли, сразу начали рассуждать кого будут покупать - и Коутиньо, и Кавани, и Кулибали. А теперь только пятку от Коутиньо купят, да и то не факт. Не надо торопиться никогда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1005

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Тупой Майк Эшли, так и не продаст клуб, все бабки больше хочет мудак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      Аристократ Олжик > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Мне кажется это активисты надавали на руководство АПЛ, которое не одобрило продажу Ньюкасла саудитам, из-за того, что они причастны к убийству неугодных им людей

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78194
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru