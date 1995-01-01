Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»

Ходят упорные слухи, что Саудовский инвесторы смотрят в Россию. В г.Краснодаре среди болельщиков Кубани (страшно ненавидящих ФК Краснодар),пошёл слух что Кубань хотят купить арабские шейхи.
Не бросайте в меня камни сам сегодня от них узнал, и ничем подтвердить не могу
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии решил не покупать «Ньюкасл».
Документы о смене владельца клуба были поданы еще в апреле, но с тех пор ситуация не получила продолжения.
Поскольку процесс продажи затянулся, саудовские инвесторы вышли из переговоров, о чем оповестили все стороны сделки.
- «Ньюкасл» финишировал в АПЛ на 13-м месте.
- Владельцем клуба остается миллиардер Майк Эшли.