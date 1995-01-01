Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии решил не покупать «Ньюкасл».

Документы о смене владельца клуба были поданы еще в апреле, но с тех пор ситуация не получила продолжения.

Поскольку процесс продажи затянулся, саудовские инвесторы вышли из переговоров, о чем оповестили все стороны сделки.