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    Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина

    «Локомотив» отказался от сделки по переходу форварда Александра Кокорина.

    По информации Sport24, трансферный комитет клуба не одобрил кандидатуру игрока. Сообщалось, что Кокорин хотел бы заработать 10 миллионов евро за три года.

    В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сочи», став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.

    • Кокорин с января 2016 года принадлежит «Зениту».
    • Его контракт с петербургским клубом истечет через несколько дней.

    Источник: Sport24

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    29.07.2020 15:27
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 июля 2020, 21:17

      Хотя возможности приобретения Кокорина у Локомотива есть. Именно его переход в эту команду был наиболее вероятен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 29 июля 2020, 19:53

      Пак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 29 июля 2020, 18:40

      зато продлили палку которая стреляет раз в год, и то число случайно)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 29 июля 2020, 18:11

      может остатки совести проснулись... хотя....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 29 июля 2020, 17:39

      чего они там отклонили, если кокорин не давал согласия?

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 29 июля 2020, 17:33

      агент такие песни пел , все хотят, денег дают всё больше и больше, а тут и желающих особо нет , на вечно подающего надежды...

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 29 июля 2020, 17:32

      Трансферный комитет «Локо..не одобрил !!!! А , какого то из Саудовской Аравии Джанини ..одобрил !!! ..Идиотизм !

      2
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 29 июля 2020, 16:10

      Уж лучше бы его взяли чем очередного мартыхая

      1
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      Рейтинг: +286

      isakkobelini 29 июля 2020, 15:53

      Что за еще Трансферный комитет в первые о таком слышу, интересно ,а он существовал когда переходили такие футболисты как Хенти и т.д.

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 29 июля 2020, 15:43

      Теперь Кокоре,как бывалому сидельцу,в падлу за Зенит поляну топтать. Не по понятиям.

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