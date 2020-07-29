Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина

«Локомотив» отказался от сделки по переходу форварда Александра Кокорина.

По информации Sport24, трансферный комитет клуба не одобрил кандидатуру игрока. Сообщалось, что Кокорин хотел бы заработать 10 миллионов евро за три года.

В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сочи», став лучшим бомбардиром команды в РПЛ с семью мячами.