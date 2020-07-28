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    «Зенит» покинули семь воспитанников

    Пресс-служба «Зенита» сообщила, что десять футболистов, семь из которых являются воспитанниками питерцев ушли из клуба.

    «Летом «Зенит» покидают сразу несколько футболистов. Так, воспитанник клуба Антон Синяк подписал контракт с «Томью», другой выпускник «Газпром»-Академии Никита Каккоев официально присоединился к «Нижнему Новгороду», а защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».Кроме того, голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло сезон-2020/21 проведет в Тольятти, где будет выступать за ФК «Акрон», а у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

    Также сине-бело-голубые благодарят за сотрудничество Алексея Гасилина, Дмитрия Богаева, Дмитрия Кириллова, Владимира Хубулова и Максима Левина — контракты с игроками истекли по окончании сезона-2019/20.«Зенит» желает футболистам удачи и успехов в новых командах!» – сообщает пресс-служба клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8052

      BRO_football 40 минут назад

      Кто там недавно выпендривался, что много воспитанников Зенита выступают в стартовом составе?

      1
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      Рейтинг: +4275

      порт 1 час назад

      Не они первые, не они и последние. Жизнь не стоит на месте, удачи в других клубах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4299

      vladik12 1 час назад

      Так если слабые, вот и уходят. Зачем клубу держать на зарплате тех, кто не выдерживает уровень.

      1
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      Рейтинг: +79

      isakkobelini 1 час назад

      нормальная практика

      0
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      Рейтинг: +15893

      bset 1 час назад

      Вот вам и лимит на легионеров. Никаких воспитанников в составе даже близко нет - всех раздали. Зато россиян скупили с внутреннего рынка, накрутив им и стоимость, и зарплату. Да так, что они в Европу ехать на понижение зарплаты не хотят. У нас в стране всю историю что-то ограничивали, что-то запрещать. Введите поощрение для тех, кто работает с воспитанниками, либо какого-либо вида налоги на иностранцев. Тогда средние российские команды будут развивать академии, а команды уровня Зенита легко перекроют эти налоги призовыми из еврокубков и рекламными контрактами. В итоге у нас будут сильные топ-клубы и одновременно будет развиваться молодежь. Ну и на особый контроль необходимо брать ситуации аля Сутормин за 50 тысяч, когда обокрали и академии, и тренеров. Такие ситуации и платы за просмотр пацанов убивают любой детский футбол, из-за чего играют не сильнейшие, а богатейшие.

      5
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      Рейтинг: +1284

      Semenycch > bset 34 минуты назад

      Опять напишу - полностью поддерживаю. Только лимит нужно отменять или ослаблять постепенно.

      0
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      Рейтинг: +2981

      TOMSON > bset 23 минуты назад

      Все ваши рассуждения основываются на предположении, что нашим клубам необходимо зарабатывать, чтоб выживать. Это правильно и логично, но к сожалению абсолютно не верно. Задача наших клубов выбивать бюджет, и когда этот бюджет выбит всем до фени куда его тратить.

      Идея лимита предполагает постройку школ и воспитания игроков, тк игрок играющий на млн стоит минимум 5, а то и 10 млн. Это офигеть какой стимул, но к сожалению он не работает. И хз почему конкретно он не работает, тк это РФ.
      Отмена лимита приведёт к увеличению дешевых африканцев в нашем чемпионате. Примите это как факт, тк подобное уже происходило в 90х и начале 00

      0
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      Рейтинг: +1284

      Semenycch 1 час назад

      Никто из перечисленных парней сейчас не вписывается в состав Зенита.

      3
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      Рейтинг: +5017

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Хорошо стыкуется с высказываниями Медведева про матч, где семь воспитанников вышли на поле в составе Зенита. В очередной раз действительность демонстрирует балабольскую сущность этого гражданина. Плевать руководству клуба и на питерскую молодежь и на сборную России, которой остро нужны новые талантливые игроки, в том числе и из Ленобласти. Они другим дадут игроков развить, а потом их чеками из госкорпорации закидают.

      4
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      Рейтинг: +245

      ateist90 > Viper for CSKA 1 час назад

      Много ли ПФК ЦСКА выиграл титулов молодежью? И от хорошей ли жизни в ПФК ЦСКА так много молодых в основе? Молодежь это конечно хорошо и здорово, приятно смотреть как болельщику но, тогда о каких либо титулов на 90% можно забыть. Тут каждый клуб выбирает свой вектор развития.

      2
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      Рейтинг: +671

      Flydis > ateist90 1 час назад

      С молодежью ничего не завоевать ? А как же Динамо Лобановского, которое наводило шум в Европе, становясь многократно чемпионом страны ? Или же недавний Аякс, дошедший до полуфинала ЛЧ ? И таких примеров еще масса.
      С молодежью можно добиваться успеха, другое дело, что никому это не надо. Все хотят здесь и сейчас.

      5
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      Рейтинг: +1697

      Евгений Агеев > Flydis 50 минут назад

      У нас просто не такая молодежь как была раньше и как в Европе. Талант и умения у нас не играют никакой роли, если у родителей нет денег.

      1
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      Рейтинг: +980

      PAREVG. 2 часа назад

      Логично, пока у Зенита безлимит в кассе газпрома, попасть в состав - нереально.
      Зениту проще купить нужного игрока, чем ждать когда свой воспитанник заиграет, потому что результат Миллеру нужен здесь и сейчас...

      3
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      Рейтинг: +81

      More_and_More 2 часа назад

      "Даем играть своим воспитанникам" (с)

      3
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