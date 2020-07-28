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«Зенит» покинули семь воспитанников

28 июля 2020, 14:15
14

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что десять футболистов, семь из которых являются воспитанниками питерцев ушли из клуба.

«Летом «Зенит» покидают сразу несколько футболистов. Так, воспитанник клуба Антон Синяк подписал контракт с «Томью», другой выпускник «Газпром»-Академии Никита Каккоев официально присоединился к «Нижнему Новгороду», а защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».Кроме того, голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло сезон-2020/21 проведет в Тольятти, где будет выступать за ФК «Акрон», а у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

Также сине-бело-голубые благодарят за сотрудничество Алексея Гасилина, Дмитрия Богаева, Дмитрия Кириллова, Владимира Хубулова и Максима Левина — контракты с игроками истекли по окончании сезона-2019/20.«Зенит» желает футболистам удачи и успехов в новых командах!» – сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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More_and_More
1595935433
"Даем играть своим воспитанникам" (с)
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PAREVG.
1595936233
Логично, пока у Зенита безлимит в кассе газпрома, попасть в состав - нереально. Зениту проще купить нужного игрока, чем ждать когда свой воспитанник заиграет, потому что результат Миллеру нужен здесь и сейчас...
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Viper for CSKA
1595936612
Хорошо стыкуется с высказываниями Медведева про матч, где семь воспитанников вышли на поле в составе Зенита. В очередной раз действительность демонстрирует балабольскую сущность этого гражданина. Плевать руководству клуба и на питерскую молодежь и на сборную России, которой остро нужны новые талантливые игроки, в том числе и из Ленобласти. Они другим дадут игроков развить, а потом их чеками из госкорпорации закидают.
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isakkobelini
1595938196
нормальная практика
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vladik12
1595939114
Так если слабые, вот и уходят. Зачем клубу держать на зарплате тех, кто не выдерживает уровень.
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порт
1595940039
Не они первые, не они и последние. Жизнь не стоит на месте, удачи в других клубах.
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BRO_football
1595941602
Кто там недавно выпендривался, что много воспитанников Зенита выступают в стартовом составе?
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tushkanlz
1595947756
За "коренных" болел бы больше..,так, ведь не дают...
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paracetamol
1595956756
Зенит не только берет, но и отдает. А заиграют, милости просим!
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