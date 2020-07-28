«Зенит» покинули семь воспитанников

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что десять футболистов, семь из которых являются воспитанниками питерцев ушли из клуба.

«Летом «Зенит» покидают сразу несколько футболистов. Так, воспитанник клуба Антон Синяк подписал контракт с «Томью», другой выпускник «Газпром»-Академии Никита Каккоев официально присоединился к «Нижнему Новгороду», а защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».Кроме того, голкипер сине-бело-голубых Никита Гойло сезон-2020/21 проведет в Тольятти, где будет выступать за ФК «Акрон», а у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

Также сине-бело-голубые благодарят за сотрудничество Алексея Гасилина, Дмитрия Богаева, Дмитрия Кириллова, Владимира Хубулова и Максима Левина — контракты с игроками истекли по окончании сезона-2019/20.«Зенит» желает футболистам удачи и успехов в новых командах!» – сообщает пресс-служба клуба.