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    В Санкт-Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

    В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

    В ночь на понедельник состоялось световое шоу на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге, посвященное золотому дублю команды.

    Мероприятие началось в 1:30 и продлилось 90 минут.

    На экране площадью более 500 квадратных метров были показаны важнейшие моменты минувшего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +107

      alarm_иг 6 минут назад

      В эти 90 мин надеюсь нашлось место и для видео из раздевалки под песенку Голубая луна. Гыгы.

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      Рейтинг: +4847

      alarm 30 минут назад

      со звуком эпично, конечно.

      тем временем хряки всё визжат своё трансвеститское: знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног. гы-гы

      0
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      Рейтинг: +15849

      bset 39 минут назад

      А потом всей командой в сауну развлекаться под предводительством Дзюбы и Азмуна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4578

      Борат 3 часа назад

      Это топчик, а спартак это полное гумно !
      Гыгы

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