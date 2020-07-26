В Санкт-Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

В ночь на понедельник состоялось световое шоу на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге, посвященное золотому дублю команды.

Мероприятие началось в 1:30 и продлилось 90 минут.

На экране площадью более 500 квадратных метров были показаны важнейшие моменты минувшего сезона.