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    Ван Дейк забил забил пятый гол в АПЛ, установив личный рекорд

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил в матче 38-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

    Голландец отличился в АПЛ пятый раз – это его личный рекорд. Кроме того, со времени своего дебюта в Англии ван Дейк забил больше, чем любой другой центральный защитник АПЛ.

    В матче «Ньюкасл» – Ливерпуль» перерыв. Счет 1:1.

    • Ван Дейк перешел к мерсисайдцам в январе 2018 года за 82 миллиона евро.
    • «Ливерпуль» досчроно стал победителем АПЛ, выиграв чемпионат впервые за 30 лет.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4563

      Борат 1 час назад

      Ван дейк красава, а спартак это гумно ! Гыгы

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