Ван Дейк забил забил пятый гол в АПЛ, установив личный рекорд

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил в матче 38-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Голландец отличился в АПЛ пятый раз – это его личный рекорд. Кроме того, со времени своего дебюта в Англии ван Дейк забил больше, чем любой другой центральный защитник АПЛ.

В матче «Ньюкасл» – Ливерпуль» перерыв. Счет 1:1.