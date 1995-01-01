Ван Дейк забил забил пятый гол в АПЛ, установив личный рекорд

Ван дейк красава, а спартак это гумно ! Гыгы
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил в матче 38-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».
Голландец отличился в АПЛ пятый раз – это его личный рекорд. Кроме того, со времени своего дебюта в Англии ван Дейк забил больше, чем любой другой центральный защитник АПЛ.
В матче «Ньюкасл» – Ливерпуль» перерыв. Счет 1:1.
- Ван Дейк перешел к мерсисайдцам в январе 2018 года за 82 миллиона евро.
- «Ливерпуль» досчроно стал победителем АПЛ, выиграв чемпионат впервые за 30 лет.