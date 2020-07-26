«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса 25 миллионов

«Манчестер Юнайтед» собирается на следующей неделе начать переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса, утверждает Daily Express.

Английский клуб готов купить колумбийца за 25 миллионов евро. «МЮ» хочет на равных бороться на внутренней арене с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», для чего планирует расширить глубину состава.

Близкий к Родригесу источник сообщил, что футболист предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ.