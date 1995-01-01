«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса 25 миллионов

отлично и для Хамеса и для МЮ
игрок потрясный
«Манчестер Юнайтед» собирается на следующей неделе начать переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса, утверждает Daily Express.
Английский клуб готов купить колумбийца за 25 миллионов евро. «МЮ» хочет на равных бороться на внутренней арене с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», для чего планирует расширить глубину состава.
Близкий к Родригесу источник сообщил, что футболист предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ.
- У игрока еще год действующего контракта с «Реалом».
- Рыночная стоимость Родригеса – 32 миллиона евро.