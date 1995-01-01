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    «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса 25 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» собирается на следующей неделе начать переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника Хамеса Родригеса, утверждает Daily Express.

    Английский клуб готов купить колумбийца за 25 миллионов евро. «МЮ» хочет на равных бороться на внутренней арене с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», для чего планирует расширить глубину состава.

    Близкий к Родригесу источник сообщил, что футболист предпочел бы продолжить карьеру в АПЛ.

    • У игрока еще год действующего контракта с «Реалом».
    • Рыночная стоимость Родригеса – 32 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1499

      FENIX-SL 57 минут назад

      отлично и для Хамеса и для МЮ
      игрок потрясный

      0
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      Рейтинг: +1601

      Mister_Tomsk > FENIX-SL 16 минут назад

      ему надо идти в псж. там получится, не факт, что в англии стрельнет

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