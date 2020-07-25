Матч «Сити» – «Реал» может не состояться из-за карантина в Англии

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Англии находится под вопросом.

Правительство Великобритании ввело двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Испании. В стране вновь зафиксирована вспышка коронавируса.