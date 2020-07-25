Матч «Сити» – «Реал» может не состояться из-за карантина в Англии

какие 1-1... боже, реал проиграл 1-2 в первом матче. А по поводу игры хз. Либо в другом месте проводить. не в англии, либо хз. Тех поражение как-то тупо для такого матча. Но сейчас в мире все тупо(
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Англии находится под вопросом.
Правительство Великобритании ввело двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Испании. В стране вновь зафиксирована вспышка коронавируса.
- Матч «Сити» и «Реала» запланирован на 7 августа
- Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.