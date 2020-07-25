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    Матч «Сити» – «Реал» может не состояться из-за карантина в Англии

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Англии находится под вопросом.

    Правительство Великобритании ввело двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Испании. В стране вновь зафиксирована вспышка коронавируса.

    • Матч «Сити» и «Реала» запланирован на 7 августа
    • Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9751

      DeStar 1 час назад

      какие 1-1... боже, реал проиграл 1-2 в первом матче. А по поводу игры хз. Либо в другом месте проводить. не в англии, либо хз. Тех поражение как-то тупо для такого матча. Но сейчас в мире все тупо(

      2
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      Рейтинг: +115

      cevin cigan 2 часа назад

      Тогда в Португалию(они вроде предложили свои услуги). Просто в случаи прохода Реала,пусть Сити не трындят,что именно этот фактор сыграл чуть ли не важнейшую роль!

      1
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      Рейтинг: +1010

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Как бы Сити выиграл 2-1.

      3
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      Рейтинг: +1089

      almanev > Oldtrafford83 2 часа назад

      А ответку 0:3 засчитают))

      3
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